رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة يستقبل وفدا من مركز كارتر لمراقبة الانتخابات

Vendredi 04 Octobre 2019
باب نات - استقبل عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة اليوم الجمعة 04 اكتوبر 2019 بقصر باردو وفدا من مركز كارتر لمراقبة الانتخابات ، وذلك بحضور محمد سعيدان مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقات الخارجية .
وووفق بلاغ لمجلس نواب الشعب, كانت المحادثة مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص مسار الانتقال الديمقراطي وما يشهده من تطوّر بفضل المجهودات المشتركة وحرص مختلف الاطراف المعنية على تكريس مبادئ دستور تونس الجديد وبناء الجمهورية الثانية .
كما تم التداول بخصوص الاستحقاق الانتخابي بمختلف مراحله والجهود الرامية الى إنجاحه، اضافة الى التطرق الى خصوصيات النظام الانتخابي في تونس وما يتطلبه من تعديلات بما يسهم في تعزيز البناء الديمقراطي ،
وأكّد عبد الفتاح مورو النتائج الايجابية التي حققها المسار الانتقالي في تونس، مبرزا الدور الذي اضطلعت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تأمين مختلف المحطات الانتخابية وانجاحها . كما اطلع الوفد على خصوصيات عمل مجلس نواب الشعب وما توصّل اليه خلال المدة النيابية الاولى من نتائج من خلال اضطلاعه بمهامه التشريعية والرقابية وبناء مؤسسات الجمهورية الثانية. وأشار في هذا الصدد الى التحديات والصعوبات التي حالت دون تحقيق مختلف الاهداف المرسومة ولاسيما ما يتعلق منها بانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية رغم المجهودات المبذولة .
من جهتهم اكّد اعضاء وفد مركز كارتر لمراقبة الانتخابات تقديرهم لمسار الانتقال ديمقراطي في تونس و للنتائج الهامة التي ما فتئ يحققها وفي مقدمتها بلوغ الاستجقاق الانتخابي الذي تعيشه بلادنا هذه الايام ، كما اعربوا عن اهتمهامهم بعمل مجلس نواب الشعب ودوره في تكريس مبادئ الديمقراطية والإسهام في انجاح هذا المسار عبر مختلف وظائفه.
وووفق بلاغ لمجلس نواب الشعب, كانت المحادثة مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص مسار الانتقال الديمقراطي وما يشهده من تطوّر بفضل المجهودات المشتركة وحرص مختلف الاطراف المعنية على تكريس مبادئ دستور تونس الجديد وبناء الجمهورية الثانية .
كما تم التداول بخصوص الاستحقاق الانتخابي بمختلف مراحله والجهود الرامية الى إنجاحه، اضافة الى التطرق الى خصوصيات النظام الانتخابي في تونس وما يتطلبه من تعديلات بما يسهم في تعزيز البناء الديمقراطي ،
وأكّد عبد الفتاح مورو النتائج الايجابية التي حققها المسار الانتقالي في تونس، مبرزا الدور الذي اضطلعت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تأمين مختلف المحطات الانتخابية وانجاحها . كما اطلع الوفد على خصوصيات عمل مجلس نواب الشعب وما توصّل اليه خلال المدة النيابية الاولى من نتائج من خلال اضطلاعه بمهامه التشريعية والرقابية وبناء مؤسسات الجمهورية الثانية. وأشار في هذا الصدد الى التحديات والصعوبات التي حالت دون تحقيق مختلف الاهداف المرسومة ولاسيما ما يتعلق منها بانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية رغم المجهودات المبذولة .
من جهتهم اكّد اعضاء وفد مركز كارتر لمراقبة الانتخابات تقديرهم لمسار الانتقال ديمقراطي في تونس و للنتائج الهامة التي ما فتئ يحققها وفي مقدمتها بلوغ الاستجقاق الانتخابي الذي تعيشه بلادنا هذه الايام ، كما اعربوا عن اهتمهامهم بعمل مجلس نواب الشعب ودوره في تكريس مبادئ الديمقراطية والإسهام في انجاح هذا المسار عبر مختلف وظائفه.
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