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تشريعية 2019-باجة: القائمة الائتلافية ''الاتحاد الوطني للمستقلين'' تتعهد بالعمل على بعث صندوق ضمان للشباب الباعث للمشاريع

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - أكد عبد الودود بن الحاج علي، رئيس القائمة الائتلافية "الاتحاد الوطنى للمستقلين"، المترشحة للانتخابات التشريعية بباجة، أن قائمته ستعمل على بعث صندوق ضمان للشباب الباعث للمشاريع وخاصة منهم أصحاب الشهائد العليا.

كما ستركز، وفق رئيسها، على السياحة الايكولوجية بعدد من مناطق الجهة، لافتا الى أن البيان الانتخابي للقائمة تضمن 14 نقطة، منها العمل على بعث قطب سياحي بيئي وثقافي وترفيهي وبعث صندوق لتمويل الباعثين لخلق مواطن شغل جديدة، فضلا عن تطوير القطاع الفلاحي، من خلال مراجعة منظومة دعم الانتاج وتطوير البحث العلمي في المجال وتثمين المنتجات الفلاحية المحلية وترشيد استغلال المياه والاعتناء بالمرأة العاملة خاصة بالوسط الريفي.


وخصص برنامج القائمة كذلك نقاطا تتعلق بالاعتناء بالثروة الغابية والحيوانيّة والعمل على مراجعة منظومة الدعم والاعتماد على الدعم المباشر لحماية المستهلك التونسي واستكمال تركيز الهيئات الدستورية وتكريس مبدأ اللامحورية، باستكمال تركيز السلطة المحلية والجهوية ودعم البلديات المحدثة والعمل على تطوير القطاع الصحّي والحرص على بعث مناطق صناعية بكل المعتمديات.
كما يتعهد، بتطوير قطاع النقل وفك العزلة عن كل المعتمديات ودعم المؤسسات الجامعية الموجودة بالجهة ودعم الرياضة، عبر توفير الدعم لجمعيات الرياضات الفردية والجماعية، وايجاد حلول جدية لتسوية وضعية عمال الحضائر وتجنب آليات التشغيل الهشة.

  
  
     
  
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