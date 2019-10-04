تشريعية 2019-باجة: القائمة الائتلافية ''الاتحاد الوطني للمستقلين'' تتعهد بالعمل على بعث صندوق ضمان للشباب الباعث للمشاريع

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - أكد عبد الودود بن الحاج علي، رئيس القائمة الائتلافية "الاتحاد الوطنى للمستقلين"، المترشحة للانتخابات التشريعية بباجة، أن قائمته ستعمل على بعث صندوق ضمان للشباب الباعث للمشاريع وخاصة منهم أصحاب الشهائد العليا.
كما ستركز، وفق رئيسها، على السياحة الايكولوجية بعدد من مناطق الجهة، لافتا الى أن البيان الانتخابي للقائمة تضمن 14 نقطة، منها العمل على بعث قطب سياحي بيئي وثقافي وترفيهي وبعث صندوق لتمويل الباعثين لخلق مواطن شغل جديدة، فضلا عن تطوير القطاع الفلاحي، من خلال مراجعة منظومة دعم الانتاج وتطوير البحث العلمي في المجال وتثمين المنتجات الفلاحية المحلية وترشيد استغلال المياه والاعتناء بالمرأة العاملة خاصة بالوسط الريفي.
وخصص برنامج القائمة كذلك نقاطا تتعلق بالاعتناء بالثروة الغابية والحيوانيّة والعمل على مراجعة منظومة الدعم والاعتماد على الدعم المباشر لحماية المستهلك التونسي واستكمال تركيز الهيئات الدستورية وتكريس مبدأ اللامحورية، باستكمال تركيز السلطة المحلية والجهوية ودعم البلديات المحدثة والعمل على تطوير القطاع الصحّي والحرص على بعث مناطق صناعية بكل المعتمديات.
كما يتعهد، بتطوير قطاع النقل وفك العزلة عن كل المعتمديات ودعم المؤسسات الجامعية الموجودة بالجهة ودعم الرياضة، عبر توفير الدعم لجمعيات الرياضات الفردية والجماعية، وايجاد حلول جدية لتسوية وضعية عمال الحضائر وتجنب آليات التشغيل الهشة.
كما ستركز، وفق رئيسها، على السياحة الايكولوجية بعدد من مناطق الجهة، لافتا الى أن البيان الانتخابي للقائمة تضمن 14 نقطة، منها العمل على بعث قطب سياحي بيئي وثقافي وترفيهي وبعث صندوق لتمويل الباعثين لخلق مواطن شغل جديدة، فضلا عن تطوير القطاع الفلاحي، من خلال مراجعة منظومة دعم الانتاج وتطوير البحث العلمي في المجال وتثمين المنتجات الفلاحية المحلية وترشيد استغلال المياه والاعتناء بالمرأة العاملة خاصة بالوسط الريفي.
وخصص برنامج القائمة كذلك نقاطا تتعلق بالاعتناء بالثروة الغابية والحيوانيّة والعمل على مراجعة منظومة الدعم والاعتماد على الدعم المباشر لحماية المستهلك التونسي واستكمال تركيز الهيئات الدستورية وتكريس مبدأ اللامحورية، باستكمال تركيز السلطة المحلية والجهوية ودعم البلديات المحدثة والعمل على تطوير القطاع الصحّي والحرص على بعث مناطق صناعية بكل المعتمديات.
كما يتعهد، بتطوير قطاع النقل وفك العزلة عن كل المعتمديات ودعم المؤسسات الجامعية الموجودة بالجهة ودعم الرياضة، عبر توفير الدعم لجمعيات الرياضات الفردية والجماعية، وايجاد حلول جدية لتسوية وضعية عمال الحضائر وتجنب آليات التشغيل الهشة.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:27
|18:01
|15:27
|12:15
|06:17
|04:51
|
23°
|23°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|22°-20
|27°-18
|26°-20
|25°-17
|24°-18
Follow @babnet_Tunisie
(200 912) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 383) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(143 862) آخر عمليات سبر الآراء..
(120 004) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 671) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 96 742) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 73 544) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 739) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 728) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 821) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 563) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 54 066) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 145) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 062) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 730) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 655) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 401) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 208) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 767) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 805) ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّ
Par:mandhouj (France )
Sur:فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل بوفون..