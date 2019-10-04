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تشريعية2019- باجة: رئيس قائمة ائتلاف الجبهة يعتبر ان من دور النائب مرافقة المواطنين في احتجاجاتهم

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - اعتبر رئيس قائمة ائتلاف الجبهة المترشحة للانتخابات التشريعية بباجة رفيق الغانمى ان من دور النائب مرافقة المواطنين فى احتجاجاتهم، وان يلتصق بمشاغلهم طوال فترته النيابية، وذلك اضافة الى اهتمامه بالشان الوطنى.

وقال ان قائمته ستدافع على المرافق العمومية للصحة والتعليم وستتمسك بدور الدولة الراعية التى لا تغيب عن حياة المواطنيين وستركز على كل ما من شانه دفع العملية التنموي بالجهة والنهوض بواقع التنمية ومنها معالجة ازمة المياه .


وورد برنامج قائمة ائتلاف الجبهة بباجة فى 50 نقطة منها نقاط صنفت ك"استعجالية" مثل واقع البنية التحتية للطرقات والمسالك ونقاط على المدى المتوسط مثل فتح الطريق السيارة طبرقة الزوارع والدفاع عن مكتسبات المواطنيين ومنها عمومية التعليم والصحة والنقل وايجاد حلول للتشغيل.

  
  
     
  
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