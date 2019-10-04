تشريعية 2019 - نابل1: تحسين البنية التحتية ومزيد العناية بالعاملين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري ضمن أولويات القائمة المستقلة ''صوت الحرية''

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - اعتبر رئيس القائمة المستقلة "صوت الحرية" المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة نابل 1 نجيب الدزيري، تحسين البنية التحتية والطرقات ومزيد العناية بالعاملين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، من بين الأولويات التي ستعمل قائمته على الدفاع عنها في صورة نيل ثقة الناخبين.
وأضاف الدزبري في تصريح ل(وات)، على هامش تواصل الحملة الانتخابية، ان هذه القائمة التي تضم مجموعة من الشباب ستسعى إلى إرساء الحوكمة الرشيدة لإصلاح الجهة تحت شعار "لا للفساد نعم لبناء وطن عادل".
وتعهد القائمة بإنجاز طريق سيارة تربط مختلف معتمديات ولاية نابل، بالإضافة إلى النهوض بقطاع الصحة بالعمل على تعزيز المستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل بأطباء الإختصاص وإحداث قسم ولدان بمستشفى قليبية.
ووعد بالعمل على إيجاد الآليات الكفيلة بإدماج الشباب وتشجيعهم على بعث مشاريع مع إحداث بنك خاص بالعاملين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري لتمكينهم من قروض دون فوائض، معتبرا إنجاز ميناء تجاري بكركوان وتنويع المنتوج السياحي من الأولويات التي ستعمل قائمته على تفعيلها.
وأضاف الدزبري في تصريح ل(وات)، على هامش تواصل الحملة الانتخابية، ان هذه القائمة التي تضم مجموعة من الشباب ستسعى إلى إرساء الحوكمة الرشيدة لإصلاح الجهة تحت شعار "لا للفساد نعم لبناء وطن عادل".
وتعهد القائمة بإنجاز طريق سيارة تربط مختلف معتمديات ولاية نابل، بالإضافة إلى النهوض بقطاع الصحة بالعمل على تعزيز المستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل بأطباء الإختصاص وإحداث قسم ولدان بمستشفى قليبية.
ووعد بالعمل على إيجاد الآليات الكفيلة بإدماج الشباب وتشجيعهم على بعث مشاريع مع إحداث بنك خاص بالعاملين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري لتمكينهم من قروض دون فوائض، معتبرا إنجاز ميناء تجاري بكركوان وتنويع المنتوج السياحي من الأولويات التي ستعمل قائمته على تفعيلها.
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Par:mandhouj (France )
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