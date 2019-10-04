تشريعية2019-قابس: القائمة الحزبية ''قلب تونس'' تتعهد بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - واصلت القائمة الحزبية "قلب تونس" المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة قابس اليوم الجمعة حملتها الانتخابية عبر الاتصال المباشر بالمواطنين، حيث وزعت عليهم برنامجها الانتخابي ودعتهم إلى التصويت لفائدتها.
وتعهدت هذه القائمة التي يرأسها فؤاد ثامر بالعمل على انجاز عقد حزب "قلب تونس" ضد الفقر الذي يرتكز على انجاز مشروع لكل عائلة وعلى تحسين المقدرة الشرائية للمواطن عبر الرفع في منح الشيخوخة وفي الأجر الأدنى المضمون وبناء في مرحلة أولى 50 ألف مسكن اجتماعي .
وعلى المستوى الجهوي تعهدت القائمة بتغيير المنوال التنموي لولاية قابس ليصبح قائما على الفلاحة والسياحة واعدة بالعمل على تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة مع مراعاة وضعية عمال المجمع الكيميائي التونسي، واكدت انها ستعمل على المحافظة على الواحات وعلى تحقيق جودة الحياة للمواطنين.
كما تعهدت القائمة في المجال الصحي بانجاز المستشفى الجامعي خلال الفترة الأولى من المدة النيابية وبتطوير وضعية مختلف المستشفيات الموجودة بالجهة بتمكينها من العنصر البشري اللازم ومن التجهيزات الطبية العصرية، واعدة بالعمل على توفير وحدات طبية متنقلة بكافة أرجاء الولاية.
ووعدت هذه القائمة بالعمل على تطوير شبكة الطرقات بمختلف أنحاء ولاية قابس وتمكين كل سكان الجهة من المرافق الأساسية للعيش، وبينت أنها ستعتمد في توفير مياه الشرب وتحلية المياه باستعمال الطاقة الشمسية، وتعهدت باعتماد منوال تنموي مستدام يولي الفلاحة المكانة التي تستحق.
وتعهدت هذه القائمة التي يرأسها فؤاد ثامر بالعمل على انجاز عقد حزب "قلب تونس" ضد الفقر الذي يرتكز على انجاز مشروع لكل عائلة وعلى تحسين المقدرة الشرائية للمواطن عبر الرفع في منح الشيخوخة وفي الأجر الأدنى المضمون وبناء في مرحلة أولى 50 ألف مسكن اجتماعي .
وعلى المستوى الجهوي تعهدت القائمة بتغيير المنوال التنموي لولاية قابس ليصبح قائما على الفلاحة والسياحة واعدة بالعمل على تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة مع مراعاة وضعية عمال المجمع الكيميائي التونسي، واكدت انها ستعمل على المحافظة على الواحات وعلى تحقيق جودة الحياة للمواطنين.
كما تعهدت القائمة في المجال الصحي بانجاز المستشفى الجامعي خلال الفترة الأولى من المدة النيابية وبتطوير وضعية مختلف المستشفيات الموجودة بالجهة بتمكينها من العنصر البشري اللازم ومن التجهيزات الطبية العصرية، واعدة بالعمل على توفير وحدات طبية متنقلة بكافة أرجاء الولاية.
ووعدت هذه القائمة بالعمل على تطوير شبكة الطرقات بمختلف أنحاء ولاية قابس وتمكين كل سكان الجهة من المرافق الأساسية للعيش، وبينت أنها ستعتمد في توفير مياه الشرب وتحلية المياه باستعمال الطاقة الشمسية، وتعهدت باعتماد منوال تنموي مستدام يولي الفلاحة المكانة التي تستحق.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:27
|18:01
|15:27
|12:15
|06:17
|04:51
|
23°
|23°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|22°-20
|27°-18
|26°-20
|25°-17
|24°-18
Follow @babnet_Tunisie
(200 912) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 383) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(143 862) آخر عمليات سبر الآراء..
(120 004) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 671) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 96 742) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 73 544) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 739) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 728) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 821) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 563) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 54 066) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 145) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 062) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 730) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 655) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 401) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 208) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 767) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 805) ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّ
Par:mandhouj (France )
Sur:فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل بوفون..