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تشريعية2019-قابس: القائمة الحزبية ''قلب تونس'' تتعهد بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - واصلت القائمة الحزبية "قلب تونس" المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة قابس اليوم الجمعة حملتها الانتخابية عبر الاتصال المباشر بالمواطنين، حيث وزعت عليهم برنامجها الانتخابي ودعتهم إلى التصويت لفائدتها.

وتعهدت هذه القائمة التي يرأسها فؤاد ثامر بالعمل على انجاز عقد حزب "قلب تونس" ضد الفقر الذي يرتكز على انجاز مشروع لكل عائلة وعلى تحسين المقدرة الشرائية للمواطن عبر الرفع في منح الشيخوخة وفي الأجر الأدنى المضمون وبناء في مرحلة أولى 50 ألف مسكن اجتماعي .
وعلى المستوى الجهوي تعهدت القائمة بتغيير المنوال التنموي لولاية قابس ليصبح قائما على الفلاحة والسياحة واعدة بالعمل على تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة مع مراعاة وضعية عمال المجمع الكيميائي التونسي، واكدت انها ستعمل على المحافظة على الواحات وعلى تحقيق جودة الحياة للمواطنين.


كما تعهدت القائمة في المجال الصحي بانجاز المستشفى الجامعي خلال الفترة الأولى من المدة النيابية وبتطوير وضعية مختلف المستشفيات الموجودة بالجهة بتمكينها من العنصر البشري اللازم ومن التجهيزات الطبية العصرية، واعدة بالعمل على توفير وحدات طبية متنقلة بكافة أرجاء الولاية.
ووعدت هذه القائمة بالعمل على تطوير شبكة الطرقات بمختلف أنحاء ولاية قابس وتمكين كل سكان الجهة من المرافق الأساسية للعيش، وبينت أنها ستعتمد في توفير مياه الشرب وتحلية المياه باستعمال الطاقة الشمسية، وتعهدت باعتماد منوال تنموي مستدام يولي الفلاحة المكانة التي تستحق.

  
  
     
  
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