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تشريعية 2019-منوبة: قائمة ''تحيا تونس'' تنظم مجموعة من الأنشطة الميدانية بعدد من مناطق الدائرة الانتخابية

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - برمجت قائمة حركة "تحيا تونس" بمنوبة، اليوم الجمعة، الموافق لآخر أيام الحملة للانتخابات التشريعية 2019، جملة من الانشطة الميدانية، توزعت على عدد من المناطق بهذه الدائرة الانتخابية.
وقد خصصت القائمة أحد أنشطتها للسوق الاسبوعية "بوستيل" بمنوبة، أين تولى رئيسها خليل الغرياني، وهو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، الى جانب عدد من اعضائها وقواعدها، توزيع المطويات والبيان الانتخابي وفتح حوارات مباشرة مع الأهالي وراد السوق وكذلك التجار.
وفي تصريح خص به صحفية (وات) بالجهة، تحدث الغرياني، عن برنامج قائمته، مبيّنا انه سيعمل بالأساس على تحقيق التنمية الشاملة بالولاية والنهوض بمستوى عيش متساكنيها، مع الرفع من المقدرة الشرائية وتحسين البنية التحتية. وأضاف بالقول، ان "البرنامج قائم على جملة من الاهداف لا الوعود ومنها تحرير الطاقات البديلة النظيفة وإرجاع الحياة للمصعد الاجتماعي المعطل منذ سنوات ومعالجة الاخفاق المدرسي وإعادة الاعتبار للتعليم وفق مواصفات عالمية، تجمع بين الشهادة العلمية ومتطلبات سوق الشغل"، بحسب تقديره، مشيرا الى عدم إغفال المنظومة الصحية بالجهة التي سيعملون على إصلاحها، من خلال استحثاث إنجاز المستشفى المتعدد الاختصاصات وتحسين البنية التحتية لمراكز الصحة الأساسيّة وتوفير الاطار الطبّي الضروري والتجهيزات والأدوية، مع ضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وستعمل القائمة كذلك، وفق ذات المصدر، على تطوير القطاع الفلاحي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، خاصة منها المتعلقة بالصناعات التحويلية والمنتوجات الفلاحية السياحية، التي من شأنها إبراز مكامن الجهة الفلاحية الايكولوجية والتي بإمكانها أن تكون امتداد للمسلك السياحي بالعاصمة، وفق تعبيره.

هذا الى جانب السعي الى رقمنة الادارة وتعصيرها وتقريب الخدمات من المواطن في مختلف ربوع الولاية، وتحسين خدمات النقل وتجيدد الاسطول مع مضاعفة الخطوط.

  
  
     
  
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