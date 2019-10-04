تشريعية 2019-القصرين: الأنشطة الدعائية المصرح بها لدى الهيئة الفرعية للإنتخابات تتجاوز السنين في آخر أيام الحملة

Vendredi 04 Octobre 2019



وات

- بلغ عدد الأنشطة الدعائية لحملة الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر الجاري المصرح بها لدى الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين لليوم الجمعة، أخر أيام الحملة، 65 نشاطا توزع بين القائمات الحزبية (14 قائمة) وبين القائمات المستقلة (13 قائمة) وبين القائمات الإئتلافية (6 قائمات) وتم التركيز فيها على المواكب الشعبية والخيمات الدعائية وآلية الإتصال المباشر بالمواطنين في الساحات العامة والمقاهي والفضاءات التجارية والحدائق العمومية والأسواق الأسبوعية ومداخل المدن ومخارجها .وفي هذا الإطار، إختارت قائمة حزب "البديل التونسي" المترشحة لهذا الإستحقاق الإنتخابي بدائرة القصرين إختتام حملتها الإنتخابية من مدينة القصرين عبر تنظيم سلسلة من الأنشطة الدعائية للتعريف ببرنامجها الإنتخابي تمثل في خيمة دعائية بساحة الشهداء وإجتماع شعبي بأحد القاعات الخاصة وموكب شعبي .وقال مدير الحملة الإنتخابية لقائمة عبد القادر لباوي ل(وات) أن قائمته ستركز على تحسين المقدرة الشرائية للمواطن والتحكم في مسالك التوزيع وتحسين البنية التحتية للمدارس والمستشفيات العمومية وإطلاق الإستثمار في النقل والصحة والخدمات مع الحرص على فتح الآفاق لشباب الجهة العاطل عن العمل سيما أصحاب الشهائد العليا.وأضاف لباوي في سياق متصل أن رؤية قائمته نابعة بالأساس من رؤية حزب البديل المرتكزة على إعطاء الأولوية للإجراءات العاجلة التي تستهدف تحسين مستوى عيش المواطنين وتأسيس مجتمع ديمقراطي حداثي منفتح ومتماسك، لتحقيق النجاعة الإقتصادية وخلق الثورة لتحقيق الرفاه لكافة التونسيين إضافة إلى إدخال البلاد في المنافسة الدولية وإلحاقها بالثورة الرقمية.من جهتها، فضّلت قائمة حركة الشعب إختتام حملتها من وسط مدينة القصرين وبمنطقة الكامور بمعتمدية حاسي الفريد عبر نظيم خيمتين دعائيتين للتعريف بأبرز نقاط برنامجها الإنتخابي المتمثل وفق رئيسها رضا بالطيبي في فتح ملف ثروات الجهة من بترول ومواد إنشائية وفسفاط وغيرها، وتثمين هذه الثروات وإدخالها في برامج التنمية الجهوية مع إعطاء المستثمرين من أبناء الجهة أولوية إستغلال هذه المواد بدعم من الدولة، إضافة إلى إحداث مناطق صناعية، وإعادة هيكلة الفلاحة السوقية وتنفيذ إستراتيجية تعبئة الموارد المائية ومقاومة نقص المياه لإنتاج تقنية "الإستمطار الصناعي".كما تسعى القائمة إلى اعطاء الأولوية القصوى للأحياء الشعبية التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة من شبكة الصرف الصحي والتنوير العمومي وشبكة الماء الصالح للشراب.