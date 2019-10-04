تشريعية 2019-سوسة: قائمة ''مواطنون ونشارك'' تقترح على الناخبين برنامجا يستجيب لمطالب وحاجيات المواطنين بالجهة

Vendredi 04 Octobre 2019



وات

- قال رئيس القائمة الائتلافية "مواطنون ونشارك" المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة سوسة المنصف بن عبد الجليل، ان قائمته اقترحت على الناخبين برنامجا يستجيب لمطالب وحاجيات المواطنين بالجهة.وأوضح عبد الجليل في تصريح ل(وات) على هامش تنظيم خيمة دعائية وسط مدينة سوسة ان برنامج قائمة "مواطنون ونشارك" بسوسة يولي عناية خاصة بقطاع التعليم ويعمل على الحيلولة دون تنامي ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة وعلى ترسيخ تعليم عمومي لائق وأضاف ان برنامج قائمته يتضمن أيضا حرصا على تركيز خارطة صحية جديدة تضمن حق المواطن في صحة عمومية لائقة من خلال العمل على تخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية سهلول وحشاد، عبر تدعيم المستشفيات والجهوية والمحلية بالإطارات الطبية والتجهيزات الصحية اللازمة.وتعهد عبد الجليل بتفعيل مخطط مروري جديد يتم بمقتضاه انجاز مترو الساحل وإعادة النظر في البنية التحتية لقطاع النقل بالجهة مقترحا بالخصوص توفير مرافق نقل مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة.كما تعهد بتشجيع بعث مشاريع فلاحية جديدة في اختصاصات زراعية واعدة لاسيما بمناطق كروسيا والكنايس من معتمدية مساكن وذلك الى جانب التعهد بالتسوية العقارية للرسم العقاري 6648 وتسريع عمليات التصرف في الأراضي الفلاحية دون الحاجة الى الحوز.وأعرب عن اعتزامه تشريك أبناء الجهة المقيمين بالخارج في دفع عمليات الاستثمار واحداث مواطن الشغل بالجهة وتشجيعهم على دعم المؤسسات الاقتصادية العمومية.وذكر ان قائمة "مواطنون ونشارك " ملتزمة باستكمال المؤسسات الدستورية ودعم مسار العدالة الانتقالية، وحريصة على التاسيس لسلطة قضائية مستقلة ونزيهة وترسيخ مؤسسة امنية قادرة على خدمة المواطن والقضاء على الجريمة وظاهرة الفوضى والافلات من العقاب.