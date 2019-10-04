تشريعية2019-باجة: رئيس قائمة ''عيش تونسي'' يعد بالحرص على اعطاء الارقام الصحيحة للتونسيين حول ثرواتهم دوريا

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - صرح رئيس قائمة عيش تونسي المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة باجة عبد الحميد قياس ل"وات" بان قائمته ستحرص على اعطاء الارقام الصحيحة للتونسيين حول ثرواتهم بصفة دورية وبكل شفافية للتصدى للمغالطات والفزاعات.
واضاف ان قائمته ستحرص على مقاومة المحسوبية والقبلية الجديدة التى اكد ان كل الاطراف الحزبية وغيرها تمارسها، وعلى ضمان شفافية المناظرات الوطنية و مراجعة مناهج التربية وتقسيمها الى تربية وتعليم وحذف بعض المواد.
وابرز ان قائمته ستتخلي عن كل الامتيازات وعلى الحصانة الممنوحة للنواب حاليا وستعمل على ان تعتبر عمليات "البراكاج" محاولات قتل وعلى اعطاء رخص للفلاحين فى الجبال ولحراس الغابات لضمان حمايتهم.
ويتضمن برنامج قائمة "عيش تونسي" بباجة الوارد تحت شعار "نسترجعوا بلادنا لينا ولاولادنا" تحسين المرافق الموجودة ومنها مرفق الصحة باللجوء الى منظومة مراقبة من خارج المؤسسات الاستشفائية، ومقاومة تهريب الادوية وبعث صندوق الشمال الغربي للشباب يتم تمويله من مراكز تجميع الحبوب ب600 مليم لكل قنطار.
ويحتوي البرنامج ايضا على مقاومة الاحتكار والوسطاء فى القطاع الفلاحي والعمل على اسقاط الديون القديمة حتى تدخل عدد من المنشات المرتهنة فى الدورة الاقتصادية والعمل على ادخال الاف الهكتارات من الاراضي الدولية المهملة بباجة فى الدورة الفلاحية والعمل على ايصال الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الماء لارياف ولاية باجة باسعار تفاضلية سعيا لتثبيت السكان فى الارياف.
واضاف ان قائمته ستحرص على مقاومة المحسوبية والقبلية الجديدة التى اكد ان كل الاطراف الحزبية وغيرها تمارسها، وعلى ضمان شفافية المناظرات الوطنية و مراجعة مناهج التربية وتقسيمها الى تربية وتعليم وحذف بعض المواد.
وابرز ان قائمته ستتخلي عن كل الامتيازات وعلى الحصانة الممنوحة للنواب حاليا وستعمل على ان تعتبر عمليات "البراكاج" محاولات قتل وعلى اعطاء رخص للفلاحين فى الجبال ولحراس الغابات لضمان حمايتهم.
ويتضمن برنامج قائمة "عيش تونسي" بباجة الوارد تحت شعار "نسترجعوا بلادنا لينا ولاولادنا" تحسين المرافق الموجودة ومنها مرفق الصحة باللجوء الى منظومة مراقبة من خارج المؤسسات الاستشفائية، ومقاومة تهريب الادوية وبعث صندوق الشمال الغربي للشباب يتم تمويله من مراكز تجميع الحبوب ب600 مليم لكل قنطار.
ويحتوي البرنامج ايضا على مقاومة الاحتكار والوسطاء فى القطاع الفلاحي والعمل على اسقاط الديون القديمة حتى تدخل عدد من المنشات المرتهنة فى الدورة الاقتصادية والعمل على ادخال الاف الهكتارات من الاراضي الدولية المهملة بباجة فى الدورة الفلاحية والعمل على ايصال الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الماء لارياف ولاية باجة باسعار تفاضلية سعيا لتثبيت السكان فى الارياف.
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Par:mandhouj (France )
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