تشريعية 2019 -صفاقس1: تكثيف عدد من القائمات لأنشطتها في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية

Vendredi 04 Octobre 2019



وات

- اختارت قائمة "أمل وعمل" المستقلة المترشحة للمجلس النيابي المرتقب عن دائرة صفاقس1، في اليوم الختامي من حملة الانتخابات التشريعية، تركيز خيمتين دعائتين في منطقتي ساقية الزيت والشيحية ستتواصل كامل اليوم الجمعة، وذلك بغاية مزيد التواصل مع المواطنين ومدهم بمطويات وتعريفهم ببرنامجها الانتخابي الذي وضعته تحت شعار "تونس تستحق ما خير".وتتمثل أبرز التعهدات الانتخابية التي تلتزم بها هذه القائمة المستقلة، وذلك وفق ما أفادت به رئيستها، إيناس بكار، صحفية (وات) بالجهة، في "عدم التمسك بالحصانة داخل البرلمان من أجل تحقيق العدالة وعدم ممارسة السياحة الحزبية والعمل على تحقيق أربعة تحولات كبرى وهي التحول الطاقي عبر إرساء الطاقات المتجددة والتحول السيادي من خلال مراجعة المعاهدات الدولية والتحول المعرفي من خلال رقمنة المؤسسات الادارية والحرص على شفافية الصفقات العمومية والتحول الايكولوجي".وتتعهد القائمة أيضا، بـ"التشجيع على الاستثمار الداخلي والعمل على ارساء عدالة جبائية والحد من التلوث في مدينة صفاقس ونقل السكة الحديدية من منطقة ساقية الزيت وتحويل محطة الارتال من وسط المدينة الى منطقة سيدي صالح خارج منطقة العمران والتصدي للانتصاب الفوضوي من خلال الاحاطة بالمنتصبين الفوضويين وايجاد فضاءات بديلة لهم" .وبدورها، ارتأت قائمة حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" المترشحة عن دائرة صفاقس1 في اليوم الختامي من الحملة الانتخابية، مواصلة طرح برنامجها الانتخاب، الذي اختارت له شعار "نعيش بقدري في بلادي" على العموم، وذلك من خلال تركيز خيمة دعائية وسط السوق الاسبوعية بجبنيانة.وتولى تولى أعضاء القائمة التواصل المباشر مع الأهالي وفسروا لهم برنامجهم الانتخابي، الذي يلتزم أساسا، حسب ما بيّنه رئيسها يوسف بوعافية، لـ(وات)، بالعمل على "حل مشكلة المسح العقاري ودعم البلديات المستحدثة وتطوير وإحداث المناطق الصناعية والعناية بأسواق الجملة والقطاع الفلاحي عبر إنشاء آبار ارتوازية في عدد من المعتمديات وتطوير المستشفيات ومراكز الصحة الاساسية والدفاع على مستحقات عمال الحضائر، علاوة على الاعتناء بالشريط الساحلي وقطاع الصيد البحري ودعم الجمعيات الرياضية والمجال الثقافي".هذا وقد كثفت مختلف القائمات المترشحة عن دائرة صفاقس1 في الأمتار الأخيرة من الحملة الانتخابية التشريعية من نسق أنشطتها الدعائية قصد التعريف ببرامجها الانتخابية لدى الناخبين والناخبات وكسب ثقتهم وضمان أصواتهم، معتمدة في ذلك على تركيز الخيمات الدعائية والتواصل المباشر معهم وتوزيع المطويات.يذكر أن عدد القائمات المترشحة عن دائرة صفاقس1 يبلغ 52 قائمة مقسمة على حزبية وائتلافية ومستقلة، تتنافس جميعها على 7 مقاعد في مجلس نواب الشعب المرتقب.