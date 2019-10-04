زغوان: تحرير 57 مخالفة انتخابة خلال الحملة التشريعية

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - قامت الهيئة الفرعية للإنتخابات بزغوان على امتداد الحملة الإنتخابية التشريعية بتحرير 57 مخالفة انتخابية منها 15 مخالفة بسبب الصفحات المدعومة بشبكة التواصل الإجتماعي التي تدخل في باب الإشهار السياسي، وفق ما أكده رئيس الهيئة الفرعية عبد العزيز عجال في تصريح ل(وات).
واضاف عجال أنه تم توجيه تنابيه لكافة القائمات المخالفة والتي لم تستجب أغلبها لهذه التنابيه ولم تقم بحجب صفحاتها، مما سيترتب عنها عقوبات مالية وانتخابية، سيتم تقديرها من طرف الهيئة العليا للانتخاب.
وذكر من جهة أخرى أن عدد الأنشطة المصرح بها إلى حدود اليوم الجمعة، تجاوز 200 نشاط لم تتضمن أي إجتماع شعبي واقتصرت جميعها على الإتصالات واللقاءات المباشرة بالناخبين، كما لم تسجل الهيئة خلافات بين القائمات أو تجاوزات من شأنها أن تمس بسير الأمن العام أو بضوابط الحملة الإنتخابية.
يذكر ان عدد القائمات المترشحة يبلغ 53 قائمة (21 حزبية و21 مستقلة و11 ائتلافية)
واضاف عجال أنه تم توجيه تنابيه لكافة القائمات المخالفة والتي لم تستجب أغلبها لهذه التنابيه ولم تقم بحجب صفحاتها، مما سيترتب عنها عقوبات مالية وانتخابية، سيتم تقديرها من طرف الهيئة العليا للانتخاب.
وذكر من جهة أخرى أن عدد الأنشطة المصرح بها إلى حدود اليوم الجمعة، تجاوز 200 نشاط لم تتضمن أي إجتماع شعبي واقتصرت جميعها على الإتصالات واللقاءات المباشرة بالناخبين، كما لم تسجل الهيئة خلافات بين القائمات أو تجاوزات من شأنها أن تمس بسير الأمن العام أو بضوابط الحملة الإنتخابية.
يذكر ان عدد القائمات المترشحة يبلغ 53 قائمة (21 حزبية و21 مستقلة و11 ائتلافية)
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Par:mandhouj (France )
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