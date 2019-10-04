تشريعية 2019-نابل1: المحافظة على المرافق العمومية وتطوير البنية التحتية أبرز أولويات قائمة حزب الجبهة الشعبية

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - تعهد رئيس قائمة حزب الجبهة الشعبية المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة نابل 1، محمد الخامس قارة، بالدفاع على المرافق العمومية والمحافظة عليها على غرار المؤسسات التربوية والصحية.
كما وعد قارة في تصريح ل(وات)، بتطوير البنية التحتية للطرقات وتفعيل مشروع مترو الوطن القبلي الرابط بين الهوارية والحمامات، قائلا انه سيعمل من أجل إرساء اقتصاد وطني منتج للثروة لتحقيق الامن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن قائمته وضعت حلولا واقعية للاشكاليات التي يعاني منها متساكنو الجهة، واعدا ببعث مكتب قار بالجهة للتواصل مع المواطنين ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التى تعترضهم، وذلك في حال كسب ثقة الناخبين .
وأبرز انه سيسعى الى النهوض بقطاع الفلاحة بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وتحسين وضعية الفلاحين والعاملين في قطاع الصيد البحري وتوفير التغطية الاجتماعية وإعفاء صغار الفلاحين من الديون المتخلدة بذمتهم.
وبين ان برنامجه الانتخابي يتضمن عديد النقاط منها بالخصوص العناية بالبيئة وحماية الشريط الساحلي من التلوث ومساعدة الشباب المعطل على الاندماج في سوق الشغل، بالإضافة إلى اقتراح قوانين تنظم الملكية العقارية للاراضي الفلاحية وتفعيل الفصل الخاص بالتمييز الايجابي وتدعيم مقومات الدولة المدنية ومقاومة الفساد.
كما وعد قارة في تصريح ل(وات)، بتطوير البنية التحتية للطرقات وتفعيل مشروع مترو الوطن القبلي الرابط بين الهوارية والحمامات، قائلا انه سيعمل من أجل إرساء اقتصاد وطني منتج للثروة لتحقيق الامن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن قائمته وضعت حلولا واقعية للاشكاليات التي يعاني منها متساكنو الجهة، واعدا ببعث مكتب قار بالجهة للتواصل مع المواطنين ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التى تعترضهم، وذلك في حال كسب ثقة الناخبين .
وأبرز انه سيسعى الى النهوض بقطاع الفلاحة بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وتحسين وضعية الفلاحين والعاملين في قطاع الصيد البحري وتوفير التغطية الاجتماعية وإعفاء صغار الفلاحين من الديون المتخلدة بذمتهم.
وبين ان برنامجه الانتخابي يتضمن عديد النقاط منها بالخصوص العناية بالبيئة وحماية الشريط الساحلي من التلوث ومساعدة الشباب المعطل على الاندماج في سوق الشغل، بالإضافة إلى اقتراح قوانين تنظم الملكية العقارية للاراضي الفلاحية وتفعيل الفصل الخاص بالتمييز الايجابي وتدعيم مقومات الدولة المدنية ومقاومة الفساد.
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Par:mandhouj (France )
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