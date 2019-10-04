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منع ترويج غسالات الملابس الاوتوماتيكية في صورة عدم حملها لملصقة تبين مستوى نجاعتها في إستعمال الطاقة

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - أعلنت وزارة التجارة، انها ستمنع ترويج غسالات الملابس الاوتوماتيكية والتي تعمل حصريا بالطاقة الكهربائية والمجهزة بنظام تسخين الماء، في صورة عدم حملها لملصقة تبين مستوى نجاعتها في إستعمال الطاقة والعصر ومستوى إستهلاكها للطاقة والماء وقدرتها على التحميل وغير مرفقة ببطاقة معلومات تفسر البيانات المتضمنة بالملصقة.

وسينطلق تفعيل هذا القرار الذي يأتي تبعا للقرار المشترك الصادر عن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بالتأشير الطاقي للغسالات الأوتوماتيكية، بداية من تاريخ 24 ديسمبر 2019، وفق بلاغ اصدرته الوزارة، الجمعة.
ودعت وزارة التجارة جميع الموردين والمصنعين لإخضاع هذا النوع من الغسالات للإختبارات المتعلقة بالنجاعة في استعمال الطاقة لدى المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية وذلك قبل عرضها بالسوق.


  
  
     
  
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