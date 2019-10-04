الناصر يشرف على موكب تسليم أوراق اعتماد ثلاثة سفراء لتونس بدول شقيقة وصديقة

Vendredi 04 Octobre 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الجمعة 04 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج على موكب تسليم أوراق اعتماد ثلاثة سفراء لتونس بدول شقيقة وصديقة وهم:
- شفيق الحاجي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- محمد علي بن عبيد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية الأرجنتين.
- سامي السعيدي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى دولة قطر.
وحضر الموكب خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية.
- شفيق الحاجي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- محمد علي بن عبيد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية الأرجنتين.
- سامي السعيدي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى دولة قطر.
وحضر الموكب خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية.
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Par:lechef (Tunisia )
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