الناصر يشرف على موكب تسليم أوراق اعتماد ثلاثة سفراء لتونس بدول شقيقة وصديقة

Vendredi 04 Octobre 2019



باب نات

- أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الجمعة 04 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج على موكب تسليم أوراق اعتماد ثلاثة سفراء لتونس بدول شقيقة وصديقة وهم:- شفيق الحاجي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.- محمد علي بن عبيد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية الأرجنتين.- سامي السعيدي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى دولة قطر.وحضر الموكب خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية.