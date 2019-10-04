تشريعية 2019- سوسة : ''العمل على تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي مع برلمان ذي صلاحيات رقابية عالية '' أبرز نقاط برنامج القائمة المستقلة ''الود''

Vendredi 04 Octobre 2019



وات

- تحت شعار " من الشعب والى الشعب " واصل أعضاء القائمة المستقلة " الود " المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة سوسة حملتهم الانتخابية حيث كثّفوا في اليومين الأخيرين من الحملة الانتخابية جولاتهم الميدانية للاتصال بالناخبين ودعوتهم للتصويت لفائدتهم.وأكّد رئيس القائمة احمد السعيدي في تصريح لــ(وات) أن العمل على تغيير النظام السياسي باتجاه نظام رئاسي مع برلمان ذو صلاحيات رقابية عالية تعدّ من أبرز مميّزات برنامج القائمة الذي يتضمن كذلك تعهدات بالحد من غلاء المعيشة.وأكد حرصه على ان يجعل من التمييز الإيجابي الذي ورد في الدستور عاملا لدفع التنمية بولاية سوسة وليس عاملا لركودها كما هو الحال حاليا، وفق تعبيره ووعد في هذا السياق بالعمل على جلب مزيد من الاستثمارات لولاية سوسة والقطع مع الروتين الإداري من خلال حذف عدد من التراخيص الإدارية والعمل على مزيد التنسيق بين القطب التكنولوجي ورجال الاعمال والسلط الجهوية لوضع التصورات الكفيلة بالارتقاء بالجهة في جميع المجالات وشدّد السعيدي على التزامه بالدعوة الى سنّ قوانين عاجلة تحمي المنتوج الحرفي التونسي وتدرجه ضمن أولويات المشاريع السياحية والخدماتية وذلك الى جانب الالتزام بالعمل من أجل إصلاح المنظومة التربوية والتصدي لظاهرة الانقطاع المدرسي المبكّر.وتعهّد بتأمين مستوى أرقى من الخدمات الطبية وتعزيز عمل قوافل الصحة بالولاية بصفة منتظمة وخصوصا داخل المناطق الريفية والاحياء الشعبية مع السعي الى توفير العلاج المجاني للشباب العاطل عن العمل.