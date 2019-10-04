بفون: ''تمكين القروي من الخروج اعلاميا مرتبط بقرار قاضي التحقيق.. والانتخابات الرئاسية غطت على التشريعية''

Vendredi 04 Octobre 2019



وات

- قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون اليوم الجمعة انه قد أعلم المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي خلال لقاء جمعه به امس رفقة نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بسجن المرناقية ، إنه من حقه إجراء لقاء صحفي أو تلفزي في إطار تكافؤ الفرص ، وانه يجب ان يتوجه بطلب لقاضي التحقيق في الغرض".وأضاف بفون في تصريح إعلامي بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن مسألة الترخيص في إجراء هذه اللقاءات يرتبط بقرار من قاضي التحقيق المتعهد بقضية القروي ولا علم للهيئة بالموافقة على هذا الطلب من عدمها.وذكر بان نبيل القروي راسل الهيئة وطالبها بإجراء لقاء معه تجسيدا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وذلك بعد اللقاء الذي جمع ممثلي مجلس الهيئة بالمترشح قيس سعيد ، موضحا أن هذه اللقاءات تتنزل في اطار التنسيق بخصوص الحملة الانتخابية باعتبار تزامن الحملة بالنسبة للدور الثاني من الرئاسية مع الصمت الانتخابي ويوم الاقتر اع بالنسبة للتشريعية التي ستجرى يوم 6 اكتوبر 2019.واشار الى أن ممثلي الهيئة اوضحوا للقروي وسعيد انه يحجر على المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها ،التي ستجرى في 13 اكتوبر الحالي، القيام بالدعاية لقائمة او حزب مترشح للتشريعية خلال فترة الصمت ويوم الاقتراع مؤكدا تفهم المترشحين لهذه المسالة .وبخصوص استغلال قائمات للمترشح قيس سعيد للترويج والتسويق لها خلال التشريعية ذكر بفون بأن المترشح بنفسه راسل هيئة الانتخابات ونفى وجود أي علاقة له بهذه القائمات التي ترفع صوره في أنشطتها، مؤكد ان الهيئة ستتعاطى مع هذه المسالة في حينها.ودعا بفون الى التركيز على الانتخابات التشريعية وتحسيس الناخبين بأهميتها مذكرا بأن بعض الدوائر ترشح فيها 70 قائمة، ومعتبرا ان الرئاسية والاشكاليات المتعلقة بالمترشحين قد ألقت بظلالها على الاستحقاق الانتخابي الذي لا يقل أهمية عن الرئاسية.وقال في هذا الشان "فلنرحل كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية إلى يوم 7 اكتوبر الحالي ونركز على التشريعية ونخصص كل فرص التواصل مع المواطنين لهذا الاستحقاق"، مبينا ان الهيئة انطلقت منذ يوم أمس في الحملة التحسيسية لدى المترشحين لتكثيف أنشطتهم حتى يكون اليوم الاخير للحملة الانتخابية للتشريعية(غدا السبت) زاخرا بالانشطة والاجتماعات العامة واللقاءات الشعبية لتحفيز الناخبين للمشاركة في الانتخابات والاقبال على صناديق الاقتراع.يُذكر أن رئيس هيئة الانتخابات، كان أعرب في تصريح إعلامي سابق، عن خشيته من إمكانية "الطعن في العملية الإنتخابية"، مؤكدا احترامه لاستقلالية القضاء. كما اعتبر أن الهيئة "أمام معضلة كبيرة" بخصوص وضع المترشح نبيل القروي (رهن الإيقاف)، نظرا لوجود "فراغ في القانون الإنتخابي" حول هذه الوضعية.وكانت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف، رفضت في جلستها، مساء الثلاثاء الماضي، مطلب الإفراج عن المترشح للإنتخابات الرئاسية ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي.وتم إيقاف القروي يوم 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.