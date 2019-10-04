نبيل بفون: انطلاق عملية الاقتراع في الخارج بصورة عادية دون تسجيل تعطيلات

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - انطلقت عملية الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابية بالخارج في قارات آسيا واوروبا وافريقيا، بصورة عادية دون تسجيل أية إشكاليات أو تعطيلات، وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون صباح اليوم الجمعة بالمركز للاعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
وأضاف بفون أن المكاتب الأولى التى فتحت أبوابها بالدوائر الانتخابية بالخارج هى في سيدني بأستراليا وطوكيو اليابان وسيول بكوريا الجنوبية ، مذكرا بأن العدد الجملي لمراكز الاقتراع حول العالم يبلغ 303 مراكز تضم 384 مكتب اقتراع.
وأفاد رئيس الهيئة بأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج يقدر ب385546 ناخبا وأكبر نسبة منها بدائرة فرنسا 2 التي تضم أكثر من 117 الف ناخب.
وتوقع أن يكون الاقبال على مراكز الاقتراع بالدول العربية أكثر من بقية الدول وذلك لتزامنه مع العطلة الاسبوعية في هذه البلدان، معربا عن الأمل في أن تتحسن نسبة المشاركة في التشريعية مقارنة بالدور الاول للانتخابات الرئاسية والتى لم تتجاوز 20 بالمائة في الخارج.
وأضاف بفون أن المكاتب الأولى التى فتحت أبوابها بالدوائر الانتخابية بالخارج هى في سيدني بأستراليا وطوكيو اليابان وسيول بكوريا الجنوبية ، مذكرا بأن العدد الجملي لمراكز الاقتراع حول العالم يبلغ 303 مراكز تضم 384 مكتب اقتراع.
وأفاد رئيس الهيئة بأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج يقدر ب385546 ناخبا وأكبر نسبة منها بدائرة فرنسا 2 التي تضم أكثر من 117 الف ناخب.
وتوقع أن يكون الاقبال على مراكز الاقتراع بالدول العربية أكثر من بقية الدول وذلك لتزامنه مع العطلة الاسبوعية في هذه البلدان، معربا عن الأمل في أن تتحسن نسبة المشاركة في التشريعية مقارنة بالدور الاول للانتخابات الرئاسية والتى لم تتجاوز 20 بالمائة في الخارج.
En continu
- Hier 21:15 هل أفلت زمام الهيئة من يد بفون ؟
- Hier 19:36 على قيس سعيد أن يعلق حملته الانتخابية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:27
|18:01
|15:27
|12:15
|06:17
|04:51
|
26°
|26°
|% 36
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|26°-19
|28°-18
|26°-20
|23°-16
|23°-18
Follow @babnet_Tunisie
(200 836) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 362) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(128 326) آخر عمليات سبر الآراء..
(119 951) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 642) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 95 042) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 73 475) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 689) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 697) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 804) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 360) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 53 368) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 124) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 041) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 718) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 617) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 386) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 187) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 629) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 365) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
Par:Biladi2012 (Tunisia )
Sur: لطفي العبدلي يرد بمستوى راق على مهاجمة صلاح مصباح