نبيل بفون: انطلاق عملية الاقتراع في الخارج بصورة عادية دون تسجيل تعطيلات

Vendredi 04 Octobre 2019



وات

- انطلقت عملية الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابية بالخارج في قارات آسيا واوروبا وافريقيا، بصورة عادية دون تسجيل أية إشكاليات أو تعطيلات، وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون صباح اليوم الجمعة بالمركز للاعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.وأضاف بفون أن المكاتب الأولى التى فتحت أبوابها بالدوائر الانتخابية بالخارج هى في سيدني بأستراليا وطوكيو اليابان وسيول بكوريا الجنوبية ، مذكرا بأن العدد الجملي لمراكز الاقتراع حول العالم يبلغ 303 مراكز تضم 384 مكتب اقتراع.وأفاد رئيس الهيئة بأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج يقدر ب385546 ناخبا وأكبر نسبة منها بدائرة فرنسا 2 التي تضم أكثر من 117 الف ناخب.وتوقع أن يكون الاقبال على مراكز الاقتراع بالدول العربية أكثر من بقية الدول وذلك لتزامنه مع العطلة الاسبوعية في هذه البلدان، معربا عن الأمل في أن تتحسن نسبة المشاركة في التشريعية مقارنة بالدور الاول للانتخابات الرئاسية والتى لم تتجاوز 20 بالمائة في الخارج.