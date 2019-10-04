بن عروس: بعث محطة استشفائية للأمراض الصدرية بمواصفات عالمية ودعم القدرة الشرائية للمواطن ركائز أساسية في برنامج القائمة الائتلافية الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي

Vendredi 04 Octobre 2019



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- تعهد عبد الوهاب أولاد عبد الله رئيس القائمة الائتلافية الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي المترشحة عن دائرة بن عروس ببعث محطة استشفائية للأمراض الصدرية بمواصفات عالمية ودعم المقدرة الشرائية للمواطن بالتحكم في الأسعار وضرب الاحتكار ونشر ثقافة العمل والإنتاج.وأضاف بن عبد الله ان البرنامج الانتخابي للقائمة يتضمن كذلك العمل على دفع الاستثمار السياحي بالجهة وبعث مسارات سياحية ثقافية و بيئية وتضامنية وصحية تربط الوحدات السياحية بالمعالم الاثرية والمخزون الثقافي بالجهة وتطوير المرافق والمؤسسات الموجودة وتدعيمها بمؤسسات جديدة الى جانب مناصرة قضايا البيئة بالجهة وتثمين الطاقات والموارد من خلال البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة وربط مناطق الولاية ببعضها وحل معضلة النقل بما يسهّل التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمواطنين والمواطنات.