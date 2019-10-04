بن عروس: بعث محطة استشفائية للأمراض الصدرية بمواصفات عالمية ودعم القدرة الشرائية للمواطن ركائز أساسية في برنامج القائمة الائتلافية الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - تعهد عبد الوهاب أولاد عبد الله رئيس القائمة الائتلافية الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي المترشحة عن دائرة بن عروس ببعث محطة استشفائية للأمراض الصدرية بمواصفات عالمية ودعم المقدرة الشرائية للمواطن بالتحكم في الأسعار وضرب الاحتكار ونشر ثقافة العمل والإنتاج.
وأضاف بن عبد الله ان البرنامج الانتخابي للقائمة يتضمن كذلك العمل على دفع الاستثمار السياحي بالجهة وبعث مسارات سياحية ثقافية و بيئية وتضامنية وصحية تربط الوحدات السياحية بالمعالم الاثرية والمخزون الثقافي بالجهة وتطوير المرافق والمؤسسات الموجودة وتدعيمها بمؤسسات جديدة الى جانب مناصرة قضايا البيئة بالجهة وتثمين الطاقات والموارد من خلال البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة وربط مناطق الولاية ببعضها وحل معضلة النقل بما يسهّل التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمواطنين والمواطنات.
وأضاف بن عبد الله ان البرنامج الانتخابي للقائمة يتضمن كذلك العمل على دفع الاستثمار السياحي بالجهة وبعث مسارات سياحية ثقافية و بيئية وتضامنية وصحية تربط الوحدات السياحية بالمعالم الاثرية والمخزون الثقافي بالجهة وتطوير المرافق والمؤسسات الموجودة وتدعيمها بمؤسسات جديدة الى جانب مناصرة قضايا البيئة بالجهة وتثمين الطاقات والموارد من خلال البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة وربط مناطق الولاية ببعضها وحل معضلة النقل بما يسهّل التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمواطنين والمواطنات.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:27
|18:01
|15:27
|12:15
|06:17
|04:51
|
21°
|19°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|19°-18
|27°-18
|26°-21
|25°-17
|25°-18
Follow @babnet_Tunisie
(200 927) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(150 949) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 397) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 017) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 679) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 97 545) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 73 886) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 753) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 731) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 839) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 661) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 54 274) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 156) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 069) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 732) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 668) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 412) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 225) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 782) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 50 036) ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّ
Par:essoltan (France )
Sur: محسن مرزوق يعلن ايقاف حملة قائمة حزبه بتونس 1 لمساندة بسمة الخلفاوي في مواجهة الغنوشي