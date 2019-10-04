المنستير: مطار المنستير الحبيب بورقيبة والتلوث والسياحة ملفات ستعمل على دفعها قائمات ''الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي'' و''الفلاح البسيط'' و''ائتلاف الكرامة''

Vendredi 04 Octobre 2019



وات

- يمثل ارجاع مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي إلى ديوان الطيران المدني والمطارات واستعادة امتيازات شركة الخطوط التونسية وشركة الخدمات الأرضية، والتلوث بخليج المنستير من الأولويات المطلقة للقائمة الائتلافية الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي وفق ما أفاد رئيس القائمة الائتلافية الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي محمّد الحبيب الأزعر على هامش حملته الانتخابية التشريعية بالمنستير.وأضاف الأزعر أنّ من أولوياتهم في برنامجهم الانتخابي الدفع نحو انجاز محطة تطهير جديدة للتخفيف من المشاكل البيئية ومن معاناة أهالي لمطة وصيادة وقصيبة المديوني، والعمل على أن يستعيد كلّ من قطاع النسيج والقطاع السياحي ازدهارهما والعناية بالملف الفلاحي والمائدة المائية وضرورة دعم البنية التحتية للمؤسسات الجامعية والتربوية والصحية المهترئة بالجهة ودعم الأمن بالجهة.أمّا القائمة المستقلة " الفلاح البسيط" فتضمن برنامجها العمل على دفع الاهتمام بالفلاحة البيولوجية وبإدماج السياحة الفلاحية، ودعم تربية الماشية وتخفيض أسعار الأعلاف، ودعم الفلاح الصغير وتوفير مياه الري للمناطق السقوية، وتأطير المرأة الريفية وتسهيل الحصول على القروض الصغرى.وستدفع نحو إحداث تعاضدية للحليب في العميرات وببقية الأرياف في الجهة، والاهتمام بقطاع الصيد البحري بطبلبة وحل مشاكل صيد التن، واسناد رخص الصيد البحري للمراكب الصغرى وتوسيع ميناء صيادة.كما تعهدت هذه القائمة لنخابيها حسب المطوية الانتخابية التي وزعت اليوم بالدفع لإيجاد حل للتلوث البيئي بالشريط الساحلي بالمنستير، وللمصانع المغلقة في ولاية المنستير علاوة على العمل لتحسين ظروف المعيشة وإصلاح المنظومة الصحية وتحسين البنية التحتية في كامل الولاية وإحداث مع معتمدية العميرات.أما قائمة "ائتلاف الكرامة" بالمنستير فجاء في برنامجها الانتخابي التركيز على بعض المشاريع الكبرى كاستصلاح خليج المنستير، وحل مشاكل التطهير والتلوث وإنجاز مشاريع لطرق حزامية وفق ما ذكر لوات نجيب مراد رئيس قائمة "ائتلاف الكرامة".وستسعى هذه القائمة لتطوير عدد المسافرين بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي "وارجاعه إلى فترات ازدهاره إذ ارتكبت جريمة في حق هذا المطار الذي وصل إلى 4 فاصل 2 مليون مسافر سنويا ووقع تخفيض هذا العدد إلى 1 مليون و500 ألف مسافر" وتطوير القطاع الصحي في الجهة والسعي إلى تجهيز المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بجهاز "البات سكان" الخاص بالأمراض الخبيثة كما ستعمل على دفع الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمنظومة التربوية الصحية حسب رئيس القائمة.