اريانة: قائمة ''التيار الديمقراطي'' تسعى لبناء دولة عادلة وقائمة ''حركة الشعب'' تؤكد على الوحدة الوطنية

Vendredi 04 Octobre 2019



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- قال الامين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو ان "الهدف من المشاركة في الانتخابات سواء التشريعية او الرئاسية المساهمة في بناء دولة عادلة قوامها المصلحة العليا للبلاد والحفاظ على حقوق المواطن في العيش الكريم وعلى السيادة الوطنية ".واعتبر عبو في لقائه يوم الخميس باحد مقاهي مدينة اريانة انصار قائمة حزبه المترشحة للتشريعية بالدائرة الانتخابية اريانة في اطار الحملة الانتخابية ان "تونس في حاجة الى تكاثف كل القوى الوطنية لتحقيق الاصلاح المنشود في جميع القطاعات الحيوية مثل النقل والصحة والتربية والثقافة والرياضة وغيرها الى جانب حاجاتها الى اناس يحملون لواء الوطنية ونظافة اليد لارساء مقومات الدولة العادلة والبلد المتصالح مع الشعب في تطلعه لتحقيق طموحاته في التنمية والتطور التغيير نحو الافضل".وكانت قائمة حزب التيار الديمقراطي في اريانة برئاسة نبيل الحاجي قد كثفت من انشطتها الدعائية بالعديد من المناطق بالجهة لاسيما بالتضامن والمنيهلة ورواد وسيدي ثابت للتعريف ببرنامجها الانتخابي القائم على الاصلاح في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وخاصة اصلاح البنية الاساسية والمؤسسات التربية والصحية وخلق فرص الاستثمار لتعزيز فرص التشغيل لاسيما في صفوف الشباب واصحاب الشهائد العليا.من جهتها سارعت قائمة "حركة الشعب" الحزبية باريانة برئاسة زياد الصغاري الى تنظيم اجتماع شعبي بمنتزه بئر بلحسن في اطار حملتها الانتخابية حيث حث رئيس القائمة انصاره ومواطني الجهة بصفة عامة على "اعتماد برنامجه الانتخابي والتصويت له لكونه يمس جوهر الحياة اليومية للمواطن على مستوى النقل والخدمات الصحية والتربوية من خلال السعي لتحسين النقل العمومي وتطوير البنية الاساسية للاحياء السكنية والمؤسسات الاستشفائية والتربوية وايجاد حلول لمعضلة الاكتظاظ المروري والبناء الفوضوي والمشاكل المنجرة عن الفيضانات في موسم الامطار".وتتواصل الحملة الانتخابية التشريعية بدائرة اريانة في يومها العشرون حيث كثفت العديد من القائمات المترشحة من انشطتها الدعائية للتعريف ببرامجها الانتخابية لدى عموم المواطنين في مختلف المناطق قبل يوم واحد من انتهاء الحملة الانتخابية عبر توزيع المطويات وتنشيط الخيمات الدعائية والتواصل المباشر مع المواطنين سواء بالاحياء السكنية او المقاهي او الفضاءات العامة كالمنتزهات والفضاءات التجارية الكبرى من ذلك قائمات حزبية مترشحة / بني وطني و"مشروع تونس" و"نداء تونس" وامل تونس" و"قلب تونس" و"الامل " و"حركة النهضة" و"البديل التونسي"و"تيار المحبة" و"الحزب الدستوري الحر " و"تحيا تونس"و"الجبهة الشعبية" و"الاتحاد الشعبي الجمهوري"و"هلموا لتونس" الى جانب قائمات ائتلافية مترشحة /"مواطنون ونشارك"وائتلاف الكرامة"و"ائتلاف الرجوع الى الاصل"و"الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" وايضا قائمات مستقلة مترشحة على غرار "االامتياز" و"التحدي" و"غدوة الخير"و"قائمة الورد و"السنبلة".