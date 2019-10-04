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نابل 1: قائمة ''بني وطني'' تواصل حملتها الانتخابية بالتركيز على الاتصال المباشر بالناخبين

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - تواصل قائمة "بني وطني" الحزبية المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة نابل 1، حملتها الانتخابية اليوم الخميس إذ توجه أعضاؤها إلى مدينة قليبية وبعض الأرياف المجاورة لمزيد التعريف ببرنامجها الانتخابي وحث الناخبين للتصويت لصالحها.

واعتبر رئيس القائمة أديب صمود في تصريح ل(وات)، أن تحسين قطاعي التربية والصحة من أبرز الأولويات التي يرتكز عليها برنامج قائمته، مؤكدا الدفاع على مبدأ مجانية التعليم و تأهيل المؤسسات التربوية وتكوين المربين وبخصوص قطاع الصحة، تعهد بالعمل على تحسين الخط الاول بالمدن والقرى لتقريب الخدمات الصحية للمواطن وتأهيل أقسام الاستعجالي ودعمها بأطباء الاختصاص فضلا عن بعث فروع اضافية للصندوق الوطني للتأمين على المرض ووعد صمود بالنهوض بقطاعي الفلاحة والصيد البحري بسن تشريعات لدعم الفلاحة البيولوجية وتمكين صغار الفلاحين من قروض، و مضاعفة الدعم لمادة السداري ومنحة الحليب مع العمل على تحسين البنية التحتية للموانئ وتفعيل الراحة البيولوجية للعاملين في قطاع الصيد البحري.
ويتضمن برنامج قائمة "بني وطني" كذلك، تركيز محطات معالجة لتصريف مياه المؤسسات الصناعية والصرف الصحي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص و تطوير السياحة البيئية لتكون الجهة قطبا سياحيا بامتياز.


  
  
     
  
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