قائمة ''امل وعمل'' الائتلافية بباجة : ''سنعرض كل القوانين للتصويت المسبق لناخبينا وامضينا التزام بالتخلي عن الحصانة وبعدم ممارسة السياحة الحزبية''

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - وعدت سلمي ماكنى رئيسة القائمة الائتلافية "امل وعمل" بباجة المترشحة للانتخابات التشريعية ورقمها 3 بعرض كل مشاريع القوانين على التصويت المسبق للناخبين قبل التصويت عليها فى مجلس النواب وقالت ان قائمتها تتكون من اطارات شبابية معدل عمرهم 35 سنة ويطمحون للتغيير السياسي والاجتماعي ومحاربة كل اشكال التشغيل الهش.
واكدت ان قائمتها هي القائمة الوحيدة التى امضت التزاما بالتخلي عن الحصانة وبعدم مماسة السياحة الحزبية.
وورد فى البرنامج الانتخابي للقائمة التفرغ التام للعمل البرلمانى وصفر غياب غير مبرر فى البرلمان ومراقبة تقدم سير المشاريع البلدية وعمل الحكومة والعمل على ايصال تظلمات المواطنيين الى الوزارات المعنية وتشجيع الشباب عبر تيسير المعاملات المالية وخلق وتشجيع الرياضات الفردية والتواجد بباجة شهريا للاستماع للمواطنيين وتعصير الادارة العمومية.
وتتكون قائمة امل وعمل الائتلافية من ستة اعضاء وهم سلمي ماكنى وهادى الهمامي وقيس الحيدوسي وامل سوايسية وبثينة الحيدوسي وحسام الدين الفرشيشي.
واكدت ان قائمتها هي القائمة الوحيدة التى امضت التزاما بالتخلي عن الحصانة وبعدم مماسة السياحة الحزبية.
وورد فى البرنامج الانتخابي للقائمة التفرغ التام للعمل البرلمانى وصفر غياب غير مبرر فى البرلمان ومراقبة تقدم سير المشاريع البلدية وعمل الحكومة والعمل على ايصال تظلمات المواطنيين الى الوزارات المعنية وتشجيع الشباب عبر تيسير المعاملات المالية وخلق وتشجيع الرياضات الفردية والتواجد بباجة شهريا للاستماع للمواطنيين وتعصير الادارة العمومية.
وتتكون قائمة امل وعمل الائتلافية من ستة اعضاء وهم سلمي ماكنى وهادى الهمامي وقيس الحيدوسي وامل سوايسية وبثينة الحيدوسي وحسام الدين الفرشيشي.
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Par:mandhouj (France )
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