تشريعية 2019-مدنين: قائمات تكثف من أنشطتها وأخرى تتراجع في آخر أسبوع من الحملة

Vendredi 04 Octobre 2019



وات

- نوعت القائمة الائتلافية "الوطن الجديد"، يوم الخميس، من نشاطها وكثفته مقارنة بباقي أيام حملة الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بمدنين، من خلال تنظيم 7 أنشطة بعدة مناطق ببني خداش وميدون وجرجيس وبن قردان ومدنين الشمالية والجنوبية، تمثلت في حملات لتوزيع مطوياتها الانتخابية وتنظيم حفل فني وماراطون دراجات هوائية ومقهي سياسي، وفق ما ذكره لـ(وات)، رئيس القائمة، منجي لسود.وجاءت هذه الأنشطة بعد تحركات ضعيفة للقائمة طيلة فترة الحملة، لتأخذ نسقها التصاعدي في اليومين الاخيرين، على غرار قائمات أخرى مستقلة ومنها "صوت المستقبل الحر"، التي اختارت الايام الاخيرة من الحملة للتحرك ميدانيا وخاصة بجزيرة جربة، وذلك نظرا لمحدودية إمكانياتها بعد حملتها على صفحات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.ويرتكز برنامج هذه القائمة، وفق رئيسها، الناصر بن حسن، على متابعة المشاريع الكبرى التي تم إقرارها لفائدة الجهة وفي مقدمتها المشروع الوطني الصيني بكل مكوناته والعناية بالبنية التحتية والبيئة والصحة وتسوية وضعيات التشغيل الهشة عبر الاليات والاهتمام بالشباب والمعطلين والثقافة.من جانبها، واصلت قائمة "حركة النهضة"، حملتها لهذا اليوم، حيث قامت بـ17 نشاطا من جملة 89 نشاطا، مستهدفة أغلب مناطق الولاية بالتواصل المباشر وتوزيع المطويات، فضلا عن القائمات الحزبية الاخرى المترشحة بدائرة مدنين ومنها "تحيا تونس" و"حركة الشعب"، فيما لم تقم قائمات إلى حدود هذا اليوم قبل الأخير من الحملة، بأي نشاط كما لم يتسن التواصل مع أعضائها.