تشريعية 2019-القصرين: القائمة المستقلة ''أحبك يا شعب'' تؤكد عزمها على ردّ الإعتبار للجهة والإستماتة في الدفاع عن كافة حقوقها

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - أكد بشير خلفي رئيس القائمة المستقلة " أحبك يا شعب " المترشحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بدائرة القصرين عزم قائمته على ردّ الاعتبار للجهة والاستماتة في الدفاع عن كافة حقوقها بالتعاون مع نواب الولاية الشرفاء، مع العمل على افتكاك حق المناطق الريفية في الماء الصالح للشراب وفي الكهرباء وفي مسالك فلاحية جيّدة وطرقات معبدة وفي مسكن لائق والوقوف إلى جانب الفئات المحرومة والإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة والقطع مع صيغ التشغيل الهش من آليات وحضائر ومناولة ...
وأضاف خلفي في تصريح لوات أن قائمته ستعمل أيضا على النهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره ركيزة من ركائز التنمية بالولاية بإحداث مناطق سقوية جديدة ودعم صغار الفلاحين وتشجيعهم على مزيد الإنتاج ومن خلال تسجيل الأراضي الفلاحية لتمكين أصحابها من الإستفادة من القروض الفلاحية مع تطوير القطاع الصحي عبر دعمه بالتجهيزات والمعدات الضرورية للعمل وبالإطارات الطبية المختصة إضافة إلى تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين بإحداث دار للخدمات الإدارية بالمعتمديات .
كما تسعى القائمة إلى إيجاد حلول للمشاكل البيئية بالجهة وإلى المساهمة الفعّالة في الإصلاح التربوي عبر تهيئة وصيانة المؤسسات التعليمية وتحسين ظروف عمل الإطار التربوي والإداري إلى جانب العمل على حسن إستثمار الأراضي الدولية المهملة وإسنادها إلى أصحاب الشهائد العليا أو غيرهم من أصحاب أفكار المشاريع.
وأضاف خلفي في تصريح لوات أن قائمته ستعمل أيضا على النهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره ركيزة من ركائز التنمية بالولاية بإحداث مناطق سقوية جديدة ودعم صغار الفلاحين وتشجيعهم على مزيد الإنتاج ومن خلال تسجيل الأراضي الفلاحية لتمكين أصحابها من الإستفادة من القروض الفلاحية مع تطوير القطاع الصحي عبر دعمه بالتجهيزات والمعدات الضرورية للعمل وبالإطارات الطبية المختصة إضافة إلى تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين بإحداث دار للخدمات الإدارية بالمعتمديات .
كما تسعى القائمة إلى إيجاد حلول للمشاكل البيئية بالجهة وإلى المساهمة الفعّالة في الإصلاح التربوي عبر تهيئة وصيانة المؤسسات التعليمية وتحسين ظروف عمل الإطار التربوي والإداري إلى جانب العمل على حسن إستثمار الأراضي الدولية المهملة وإسنادها إلى أصحاب الشهائد العليا أو غيرهم من أصحاب أفكار المشاريع.
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Par:mandhouj (France )
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