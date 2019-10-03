المنستير: تواصل الحملة الانتخابية التشريعية بنسق حثيث مع التصريح بمجموع 147 نشاطا انتخابيا

Jeudi 03 Octobre 2019



وات

- تواصلت الحملة الانتخابية التشريعية في يومها قبل الأخير بنسق حثيث مع التركيز على تكثيف تنظيم الجولات الانتخابية وتوزيع المطويات والبيانات الانتخابية على امتداد كامل اليوم في عدّة مدن وفي الأحياء.وتولى مساء اليوم شباب القائمة الحزبية "آفاق تونس" بالمنستير توزيع البيان الانتخابي للقائمة أمام إحدى المساحات التجارية الكبرى وسط مدينة المنستير وتعليق للافتة انتخابية للقائمة قبالة محطة القطار الحبيب بورقيبة بالمنستير.ووزعت القائمة الائتلافية "الشباب يتحدي" والحزبية "بني وطني" والحزبية "البديل التونسي" بيانها الانتخابي في المنستير وركزت خيمة دعائية في السوق الأسبوعية بجمال لكل من "الشباب يتحدي" و"حركة نداء تونس" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".وكان هناك مراقبون من الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير.ووزعت عدّة قائمات بياناتها الانتخابية اليوم بجمال على غرار القائمات الائتلافية "الشباب يتحدى" و"عيش تونسي" والمستقلة "غدوة خير" و"الفلاح البسيط" والحزبية "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"حركة نداء تونس" و"قلب تونس" و"الجبهة الشعبية".وواصل في المكنين شباب القائمة الائتلافية "كلّنا للوطن" توزيع بيانهم الانتخابي.ووزع أعضاء وشباب قائمة الحزب الدستوري الحرّ بيانهم الانتخابي في قصر هلال وعدّة مدن أخرى.وبلغ مجموع الأنشطة الانتخابية المصرح بها لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بالنسبة إلى اليوم قبل الأخير من الحملة الانتخابية التشريعية بدائرة المنستير 147 نشاطا انتخابيا لمجموع 29 قائمة من بينها 14 حزبية و10 مستقلة و5 ائتلافية.