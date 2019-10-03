المنستير: تواصل الحملة الانتخابية التشريعية بنسق حثيث مع التصريح بمجموع 147 نشاطا انتخابيا

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - تواصلت الحملة الانتخابية التشريعية في يومها قبل الأخير بنسق حثيث مع التركيز على تكثيف تنظيم الجولات الانتخابية وتوزيع المطويات والبيانات الانتخابية على امتداد كامل اليوم في عدّة مدن وفي الأحياء.
وتولى مساء اليوم شباب القائمة الحزبية "آفاق تونس" بالمنستير توزيع البيان الانتخابي للقائمة أمام إحدى المساحات التجارية الكبرى وسط مدينة المنستير وتعليق للافتة انتخابية للقائمة قبالة محطة القطار الحبيب بورقيبة بالمنستير.
ووزعت القائمة الائتلافية "الشباب يتحدي" والحزبية "بني وطني" والحزبية "البديل التونسي" بيانها الانتخابي في المنستير وركزت خيمة دعائية في السوق الأسبوعية بجمال لكل من "الشباب يتحدي" و"حركة نداء تونس" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".
وكان هناك مراقبون من الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير.
ووزعت عدّة قائمات بياناتها الانتخابية اليوم بجمال على غرار القائمات الائتلافية "الشباب يتحدى" و"عيش تونسي" والمستقلة "غدوة خير" و"الفلاح البسيط" والحزبية "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"حركة نداء تونس" و"قلب تونس" و"الجبهة الشعبية".
وواصل في المكنين شباب القائمة الائتلافية "كلّنا للوطن" توزيع بيانهم الانتخابي.
ووزع أعضاء وشباب قائمة الحزب الدستوري الحرّ بيانهم الانتخابي في قصر هلال وعدّة مدن أخرى.
وبلغ مجموع الأنشطة الانتخابية المصرح بها لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بالنسبة إلى اليوم قبل الأخير من الحملة الانتخابية التشريعية بدائرة المنستير 147 نشاطا انتخابيا لمجموع 29 قائمة من بينها 14 حزبية و10 مستقلة و5 ائتلافية.
وتولى مساء اليوم شباب القائمة الحزبية "آفاق تونس" بالمنستير توزيع البيان الانتخابي للقائمة أمام إحدى المساحات التجارية الكبرى وسط مدينة المنستير وتعليق للافتة انتخابية للقائمة قبالة محطة القطار الحبيب بورقيبة بالمنستير.
ووزعت القائمة الائتلافية "الشباب يتحدي" والحزبية "بني وطني" والحزبية "البديل التونسي" بيانها الانتخابي في المنستير وركزت خيمة دعائية في السوق الأسبوعية بجمال لكل من "الشباب يتحدي" و"حركة نداء تونس" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".
وكان هناك مراقبون من الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير.
ووزعت عدّة قائمات بياناتها الانتخابية اليوم بجمال على غرار القائمات الائتلافية "الشباب يتحدى" و"عيش تونسي" والمستقلة "غدوة خير" و"الفلاح البسيط" والحزبية "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"حركة نداء تونس" و"قلب تونس" و"الجبهة الشعبية".
وواصل في المكنين شباب القائمة الائتلافية "كلّنا للوطن" توزيع بيانهم الانتخابي.
ووزع أعضاء وشباب قائمة الحزب الدستوري الحرّ بيانهم الانتخابي في قصر هلال وعدّة مدن أخرى.
وبلغ مجموع الأنشطة الانتخابية المصرح بها لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بالنسبة إلى اليوم قبل الأخير من الحملة الانتخابية التشريعية بدائرة المنستير 147 نشاطا انتخابيا لمجموع 29 قائمة من بينها 14 حزبية و10 مستقلة و5 ائتلافية.
En continu
- Hier 21:15 هل أفلت زمام الهيئة من يد بفون ؟
- Hier 19:36 على قيس سعيد أن يعلق حملته الانتخابية
- Hier 13:54 الغنوشي والجنس اللطيف..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:27
|18:01
|15:27
|12:15
|06:17
|04:51
|
20°
|25°
|% 64
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|25°-19
|27°-18
|26°-20
|24°-17
|24°-18
Follow @babnet_Tunisie
(200 798) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 346) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 914) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(118 674) آخر عمليات سبر الآراء..
(114 624) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 94 060) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 73 446) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 656) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 686) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 784) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 269) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 53 104) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 025) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 846) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 52 711) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 591) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 371) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 156) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 530) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 359) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
Par:mandhouj (France )
Sur: راشد الغنوشي : سنعمل على أن نوصل قيس سعيد الى قصر قرطاج وتشكيل كتلة وحكومة تشترك معه في مكافحة الفساد والفقر