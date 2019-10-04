القائمة المستقلة ''نسمة تونس'' احداث صندوق بطالة مموّل من طرف الموظفين والعاملين وتحويل مدينة حمام الأنف إلى ولاية

Vendredi 04 Octobre 2019



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- صرّح الشاذلي الحمّاص رئيس القائمة المستقلة نسمة تونس المترشحة عن دائرة بن عروس اليوم الخميسن أنه سيعمل حال فوز قائمته في الانتخابات التشريعية على تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخصوصية وخاصة المكفوفين منهم من خلال الحث على ضرورة تشغيل الكفيف في الوظيفة العمومية دون المرور بالمناظرات الوطنية كما يطرح الحمّاص في اطار برنامج قائمته الانتخابية التقدم بمشروع قانون صندوق بطالة وهو صندوق خاص بالمعطلين عن العمل حيث يتبرع كل موظف أو عامل بمبلغ مالي قدره 1 دينار لميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل وتخصص عائداته حسب الاولوية للمعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وصولا الى باقي المستويات التعليمية والتكوينية ويتضمن البرنامج الانتخابي كذلك التفويت للفلاحين في الأراضي الفلاحية الدولية سواء عبر عقود طويلة الأمد او التمديد في العقود الحالية لمستحقيها ولمزيد التحكم في الفضاء الجغرافي يقترح الحمّاص تحويل مدينة حمام الانف الى ولاية واقتراح تنظيم اداري جديد لذلك بسط