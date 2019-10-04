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بن عروس: إيجاد توازن بين ضاحيتي العاصمة وإبرام صفقات إطارية مع باعثي المؤسسات لدفع التشغيل نقاط أساسية في برنامج قائمة الوطنيين الأحرار

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - قال رئيس قائمة الوطنيين الأحرار المستقلة المترشحة عن دائرة بن عروس عبد الحميد الشابي يوم الخميس، انه سيعمل وأعضاء قائمته في حال انتخابهم على إيجاد توازن بين ضاحيتي العاصمة الشمالية والجنوبية وإبرام صفقات إطارية مع باعثي المؤسسات لدفع التشغيل والتنمية بالجهة إضافة الى توفير خط تمويل مباشر من البنك الوطني للتضامن لفائدة وزارة التكوين المهني والتشغيل لتسهيل بعث المؤسسات الصغرى.

وأضاف الشابي في تصريح لمكتب وات ببن عروس انه سيعمل كذلك على ادماج الأساتذة المتعاقدين وضمان جراية قارة للمتقاعدين الى جانب تدعيم مراكز الصحة الأساسية بالجهة بتوسيع الأقسام الموجودة وتمكينها من التجهيزات الضرورية والمخابر واحداث قطب لأمراض القلب والشرايين.
كما تعهد بمراجعة مسار الطريق الحزامية الذي سيمر عبر منطقة مرناق ويقتطع أجزاء هامة من الأراضي الفلاحية وتحويله إلى مسار اخر وتركيز استراتيجية انصات عن قرب ووضع خريطة أولويات لبرامج التنمية الجهوية.


  
  
     
  
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