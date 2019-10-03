سليانة: الانتهاء من الدراسة الاقتصادية لمشروع ربط سليانة بشبكة السكة الحديدية

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، فرج علي في تصريح مساء اليوم الخميس لـ(وات)، انه تم الانتهاء من الدراسة الاقتصادية لمشروع ربط مدينة سليانة بشبكة السكة الحديدية (ربط مدينة الاخوات بسليانة على طول 25 كم) بمواصفات ذات جدوى اقتصادية في حين لم تستكمل بعد الدراسات الفنية للمشروع وذلك في اطار زيارة اداها مساء اليوم الخميس إلى ولاية سليانة.
واضاف انهم بصدد البحث عن مصادر تمويلات لان كلفة الدراسة الفنية المعمقة تتراوح بين مليون و2 مليون دينار لتكون النتيجة ملائمة مع متطلبات اهالي الجهة باعتبار ان ربط سليانة بخط سكة حديدة هو مطلبهم الملح منذ سنوات لافتا إلى انه تم إعلان طلب عروض تتعلق بهذا المشروع.
و اشار علي إلى انه سيتم توفير النقائص لعدة محطات بالجهة (محطات القطار بكل من الاخوات وقعفور الكريب )على دفعتين ،البعض منهم مع موفى سنة 2019 والبعض الآخر في سنة 2020.
واضاف انهم بصدد البحث عن مصادر تمويلات لان كلفة الدراسة الفنية المعمقة تتراوح بين مليون و2 مليون دينار لتكون النتيجة ملائمة مع متطلبات اهالي الجهة باعتبار ان ربط سليانة بخط سكة حديدة هو مطلبهم الملح منذ سنوات لافتا إلى انه تم إعلان طلب عروض تتعلق بهذا المشروع.
و اشار علي إلى انه سيتم توفير النقائص لعدة محطات بالجهة (محطات القطار بكل من الاخوات وقعفور الكريب )على دفعتين ،البعض منهم مع موفى سنة 2019 والبعض الآخر في سنة 2020.
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Par:karimyousef (France )
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