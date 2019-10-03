الهايكا تسلط خطية مالية على قناة نسمة وتحيل ملفا تضمن خروقات جسيمة الى القضاء

Jeudi 03 Octobre 2019



وات

- أفادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)،اليوم الخميس، أنها قرّرت تسليط خطية مالية على قناة نسمة (خاصة) قدرها مائة وستون ألف دينار (160.000 د) لاستمرارها في القيام بالدعاية والإشهار السياسي لصالح نبيل القروي أحد مالكيها والمترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.من جهة اخرى اوضحت الهايكا في بلاغ لها انها رفعت تقريرا إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضمن مختلف المخالفات المرصودة في هذه القناة ،غير الحاصلة على إجازة بث، والتي يحجر فيها القيام بالحملة الانتخابية وفقا للقرار المشترك بين الهيئتين باعتبارها "قناة غير قانونية"، وذلك لاتخاذ الإجراءات الملائمة حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.وذكرت الهايكا كذلك انها أحالت على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تقريرا يتعلق بخروقات جسيمة تمّ رصدها على هذه القناة الخاصة تضمنت "بث خطابات تدعو للعنف والتحريض على الكراهية وحمل السلاح بما يهدد السلم الاجتماعي في وضع عام يشوبه التوتر، علاوة على ما تم بثه من عبارات ثلب وشتم وقذف واهانة فيها مس من اعتبار وسمعة اشخاص وهيئات ومؤسسات رسمية"، حسب نص البلاغ.وعدّدت الهايكا تلك الخروقات وقالت انها سجلت في حلقة بثت يوم 17 سبتمبر الماضي من برنامج سياسي تحت عنوان "هات الصحيح"، تم خلالها بث خطاب تحريضي يهدف الى تأجيج الراي العام والتجييش لإثارة البلبلة.كما سجلت تجاوزات في حلقة بثت ايضا يوم 30 سبتمبر الفارط من برنامج حواري اخباري تحت عنوان "ناس نسمة" تم فيها استضافة ،توفيق بن بريك، وهو أحد مساندي نبيل القروي في حملته الانتخابية، وتم خلالها بث خطاب فيه دعوة للعنف وتحريض على الكراهية وحمل السلاح.وأضافت الهيئة ان بن بريك استمر في حلقة يوم 1 اكتوبر الجاري من برنامج "ناس نسمة" في بث خطاب تحريضي على العنف والكراهية تضمن عبارات ثلب وشتم وقذف واهانة ومس من اعتبار وسمعة اشخاص والمؤسسة القضائية.وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس قال أمس الاربعاء، لوكالة (وات) ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث تحقيقي في التصريحات التي ادلى بها توفيق بن بريك على القناة التلفزية الخاصة "نسمة" ، اول امس الثلاثاء وعهدت الى الفرقة المركزية الأولى بالعوينة بالبحث في كل ما تضمنه البرنامج من اقوال.وكان بن بريك قد صرّح في قناة نسمة انه لا بد من إخراج المترشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي من السجن قائلا "في بلدان اخرى يرفع الناس السلاح للدفاع عن رجالهم " وهو ما أثار جدلا واسعا وردود أفعال .