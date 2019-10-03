تشريعية 2019- باجة: ''سنعنى بالصناعات التحويليّة الفلاحية وإيصال الغاز الطبيعي للجهة'' (رئيس قائمة الحزب الدستوري )

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - أكّد مصطفى الغربي، رئيس قائمة الحزب الدستوري المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة باجة، اليوم الخميس، أن قائمته ستعنى بالصناعات التحويلية الفلاحيّة والحرص على ايصال الغاز الطبيعي للجهة، الى جانب تركيزها على تهيئة المخازن للحفاظ على صابة الحبوب في مواسم وفرَتها والترفيع فى سعرها ليتمكن الفلاح من تغطية مصاريفه.
ويتضمن برنامج القائمة، 7 نقاط وهي وضع سياسات واضحة وشجاعة لاعلاء دولة العدل والقانون وتكريس مؤسسات قوية وتعزيز المشروع المجتمعي التونسي الحداثي وتشجيع المباردة الخاصة والتوسع فى الاستثمار العمومي وتطوير الاقتصاد الاجتماعي ودعم حق المرأة فى المساوة وتفعيل طاقات الشباب وتطوير قطاع الثقافة والصناعات الابداعية.
شريفة
ويتضمن برنامج القائمة، 7 نقاط وهي وضع سياسات واضحة وشجاعة لاعلاء دولة العدل والقانون وتكريس مؤسسات قوية وتعزيز المشروع المجتمعي التونسي الحداثي وتشجيع المباردة الخاصة والتوسع فى الاستثمار العمومي وتطوير الاقتصاد الاجتماعي ودعم حق المرأة فى المساوة وتفعيل طاقات الشباب وتطوير قطاع الثقافة والصناعات الابداعية.
شريفة
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