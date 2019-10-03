تشريعية 2019-المنستير: القائمة الائتلافية ''الشباب يتحدى'' ستعمل على إلغاء التمييز الإيجابي والقائمة المستقلة ''الوفاء للوطن'' على ضمان حقوق المتقاعدين

Jeudi 03 Octobre 2019



وات

- تتعهد القائمة الائتلافية "الشباب يتحدى" لناخبيها، بالعمل لإلغاء التمييز الإيجابي الذي أضر بولاية المنستير، التّي تضم العديد من المناطق المهمشة بمعتمديات زرمدين وبني حسان والمكنين، كعميرة الحجاج وعميرة الفحول وعميرة التوازة ومنزل فارسي وغيرها، وفق ما أوضحه لـ(وات)، رئيس القائمة الائتلافية "الشباب يتحدى" أشرف الحداد، على هامش حملته الانتخابية بالسوق الأسبوعية بجمال.وستشتغل على دعم البنية التحتية بالجهة وتجديد قنوات الصرف الصحي وقنوات صرف مياه الأمطار باعتبار أنّه لمجرد نزول الأمطار فكلّ الطرقات في مختلف المدن بالجهة تشهد فيضان البالوعات.وستدفع نحو ربط المدن الداخلية كجمال بالميترو والقطار، واستكمال توسعة ميناء طبلبة، وفتح ملف الفساد المتعلق بصيد التن علاوة على الاهتمام بالتلوث في الجهة فلابّد من تسريع استكمال مشروع تهيئة الشريط الساحلي بالمنستير وردم المقاطع في زرمدين وجمال وتهيئة سبخة المكنين.وستركز قائمة "الشباب يتحدى"، على تكوين المختصين للعناية بالأطفال ذوي الحاجيات الخصوصية خاصة أطفال التوحد و"التريزوميا" أو التثالث الصبغي وإدماجهم في منظومة التعليم العمومي، وستشتغل على ملف التعليم من ذلك ضرورة تكوين التلاميذ في اللّغة الانقليزية.وستطرح في حال فوزها، تغيير القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب على مستوى إجبارية الحضور وإلغاء التمتع بالتقاعد بالنسبة إلى النواب وإلغاء الحصانة البرلمانية، إلى جانب الدفع من اجل إعادة النظر في منظومة الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتغيير صيغة التكفل باعتبار أن 200 دينار كسقف غير كافية، وطرح ملف السيادة الوطنية الذي يرتكز بالنسبة إليها على الثروات الطبيعية وإعادة النظر في العقود وتأمين الأمن الغذائي والأمن الصحي.وستعمل القائمة المستقلة "الوفاء للوطن"، في حال فوزها في الانتخابات التشريعية، على ضمان حقوق المتقاعدين الذين قدموا تضحيات كبيرة، مقابل عدم تمتعهم بعيش كريم بعد إحالتهم على شرف المهنة، وفق ما بيّنه لـ(وات)، رئيس القائمة صالح لحمر، على هامش حملته الانتخابية.ويتضمّن برنامج القائمة الانتخابي، وفق ذات المترشح، العمل على دفع التنمية والإقتصاد في ولاية المنستير المقسمة إلى مناطق ساحلية ومناطق داخلية والتي تشكو من بنية تحتية مهترئة كالطرقات والمسالك الفلاحية والموانئ والتلوث وندرة مياه الري، مع الدفع لتحقيق التنمية الصحيحة بالبلاد التونسية على قواعد سليمة، عوضا عن الانطلاق من شعارات جوفاء، وفق تعبيره.وبخصوص القطاع الفلاحي، تحدث إيجاد كيفية للضغط على كلفة الإنتاج الفلاحي وتحديد هوامش الربح ليمكن أن تتوفر الخضر للمواطن بأسعار في متناول مقدرته الشرائية مقترحا تكوين لجنة للفلاحة في مجلس نواب الشعب تهتم بالفلاحين والبحارة وتستمع إلى مشاغلهم باعتبار أنّه لا أحد يفهم مشاغلهم الحقيقية.ويشمل البرنامج الانتخابي لقائمة "الوفاء للوطن" أيضا، اقتراح إعادة النظر في بعض فصول الدستور، وتنقيح القانون الانتخابي ومواصلة اصلاح الصناديق الاجتماعية.