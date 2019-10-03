قبلي: احباط عملية تهريب كمية من الذهب ومبلغ مالي من العملة التونسية والاجنبية

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - تمكنت فرقة الحدود البرية للحرس الوطني بدوز اليوم من احباط عملية تهريب كمية من الذهب ومبلغ مالي من العملة التونسية والاجنبية وفق ما اكده مصدر امني مسؤول عشية اليوم لوات مشيرا الى انه وعلى اثر توفر معلومات للفرقة قام افرادها بنصب كمين محكم تمكنوا على اثره من ايقاف مهرب على متن سيارة رباعية الدفع وبحوزته المحجوز الذي كان ينوي ادخاله من القطر الجزائري الى التراب التونسي والمتمثل في مبلغ مالي من العملة التونسية والاجنبية /395 الف دينار من العملة التونسية و20 الف اورو/ وحوالي 21 كلغ من السبائك الذهبية واضاف المصدر ذاته ان القيمة الجملية للمحجوز تقدر بقرابة 4 ملايين دينار مبينا انه وبعد استشارة النيابة العمومية تم الاذن باحالة البحث واستكماله لدى فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بقبلي.
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Par:manoura (Tunisia )
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