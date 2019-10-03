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تشريعية 2019/جندوبة: قائمات حزبية ومستقلة تواصل حملتها الانتخابية تزامنا مع السوق الاسبوعية ببوسالم

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - تزامنت الحملات الانتخابية لعدد من المترشحين للانتخابات التشريعية عن دائرة جندوبة، اليوم الخميس، مع يوم السوق الاسبوعية بمدينة بوسالم، وقد اتخذت هذه الحملات أشكالا متعددة منها نصب الخيام وطريقة "باب باب"، وعقد حلقات في الانهج والشوارع وأمام المقاهي، وإجراء اتصالات بأصحاب المحلات التجارية، وإقامة مواكب سيارات وغيرها في محاولة لاستمالة الناخبين والتصويت لصالحهم.

ففي احد انهج المدينة نصبت القائمة المستقلة "جندوبة تتحدى" التي يراسها المنصف الخميري خيمة تولت توزيع مطويات تتضمن برنامج القائمة المرتكز على التاكيد على استفادة الجهة من مخزونها الفلاحي والسياحي والثقافي ومعالجة بنيتها التحتية وبعث مشاريع ترتقي إلى انتظارات الجهة.
ووسط السوق الاسبوعية عقدت رئيسة قائمة حزب الأمل، درة اليعقوبي، لقاءات متعددة مع المواطنين، داعية اياهم لتجديد الثقة لها كنائبة عن الجهة والاستفادة من معرفتها بالملفات وحاجيات الولاية، ومتعهدة بالعمل على أن تكون اهتمامات الشباب ضمن أولوياتها لاسيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة.

وعبر شاحنة خفيفية واذاعة متنقلة دعا فيصل التبيني رئيس قائمة صوت الفلاحين إلى إعادة انتخابه، مذكرا المواطنين بعدد من مواقفه الرافضة لخيارات الحكومات، ومعتبرا أن ولاية جندوبة آن لها الأوان ان تتحرر من قبضة المركز وان تستفيد من مبدأ التمييز الايجابي وان يستفيد أبناؤها من خيراتها.
واعتمدت قائمة "الإقلاع" المستقلة التي ترأسها دليلة اليعقوبي وقائمة "تحيا تونس" وقائمة "سنابل جندوبة" وقائمة "حركة النهضة" والقائمة المستقلة " تونس المتالقة" طريقة الاتصال المباشر مع المواطنين في المقاهي والساحات العامة والمنازل وسط تعهدات متشابهة تشمل، بالخصوص، تفعيل المشاريع وصيانة المنطقة السقوية وحماية مدينة بوسالم من الفيضانات.

  
  
     
  
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