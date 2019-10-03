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هيئة الانتخابات توقف العمل بمنظومة التثبت من تسجيل الناخبين إلى حين إصلاح خلل طرأ عليها

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الخميس، أن عطبا فنيا طرأ على منظومة التثبت من تسجيل الناخبين عبر الهاتف الجوال باستعمال الرمز (*195*رقم بطاقة التعريف الوطنية#).

وأضافت في بلاغ نشرته على موقع الميديا الإجتماعية، أنه تم إيقاف العمل بهذه المنظومة إلى حين إصلاح الخلل في الساعات القليلة القادمة.
يذكر أن عديد المواطنين عبروا، عشية اليوم، عن استيائهم بعد أن تبين لهم أن أسماءهم غير موجودة في سجل الناخبين بعد استعمال الرمز المذكور.


  
  
     
  
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