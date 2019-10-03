تشريعية 2019-القصرين: تكثيف القائمات من أنشطتها الدعائية في سبيل إقناع أكبر عدد ممكن من الناخبين بالتصويت لفائدتهم

Jeudi 03 Octobre 2019



وات

- مع بداية العدّ التنازلي لحملة الإنتخابات التشريعية لسنة 2019 المزمع إجراؤها يوم الأحد 6 أكتوبر الجاري، كثفت اليوم الخميس، جملة من القائمات المترشحة لهذا الإستحقاق الإنتخابي بدائرة القصرين من أنشطتها في سبيل إقناع أكبر عدد ممكن من الناخبين بالتصويت لفائدتهم ومنحهم ثقتهم، علما وأن عدد الأنشطة الدعائية المصرح بها لدى الهيئة الفرعية للإنتخابات بالجهة لليوم بلغ 53 نشاطا، موزعة بين كافة القائمات التي ركزت أغلبها على الإتصال المباشر بالمواطنين وتركيز الخيام الدعائية والمواكب الشعبية.ومن هذه القائمات، قائمة حزب "حركة أوفياء للوطن"، التي نفذت سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من التجمعات السكنية بمعتمدية جدليان، أين إلتقى ممثلوها بالمواطنين وإستمعوا إلى مشاغلهم وشرحوا نقاط برنامجهم الإنتخابي والمتمثلة أساسا، وفق رئيستها أحلام زروقي، في العمل على تجاوز التهميش السياسي والظلم الإجتماعي وفك العزلة الإقتصادية عن الجهة وتمكين أهلها من حقهم في التنمية دون منّة ودون تمييز بين الجهات مع العمل على خلق مواطن شغل وتشغيل الشباب العاطل عن العمل سيما أصحاب الشهائد العليا إضافة الى تسريع وتيرة المشاريع المعطلة على غرار مشروع فسفاط جدليان .وأضافت زروقي، في تصريح لـ(وات)، أن من أولويات قائمتها أيضا، بعث أسواق مشتركة تونسية جزائرية بمنطقة بوشبكة ومعتمدية حيدرة الحدوديتين وتوفير المياه الصالحة للشرب لأهالي المناطق الريفية المعطشة منها منطقة الحمّار بسبيبة وتطوير البنية التحتية لمختلف المناطق لفك عزلتهم والتحكم في شبكة مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار وإحداث شبكات جديدة إلى جانب بعث منطقة سياحية في معتمدية العيون.من جانبها، قدمت قائمة "الإتحاد الشعبي الجمهوري" برنامجها الإنتخابي في معتمدية تالة، معتمدة في ذلك على آلية التواصل المباشر مع الأهالي للتعريف بأبرز محاوره، والذي يتبنى النقاط الأساسية للحزب والتي من أهمها، حسب رئيسها آيةالله هيشري، تكريس علوية القانون والعمل على إحداث منوال إقتصادي جديد يقوم على الحمائية القطاعية الذكية وإعادة قيمة العمل والجهد والثقافة وإسترجاع الثروات الطبيعية.وتتعهد القائمة كذلك بتطوير القطاع الصحي بالجهة، مع النهوض بقطاع التعليم، عبر تعهد وصيانة المؤسسات التربوية وإعادة قيمة المربي والإحاطة بشباب الولاية المهمش وتحسين البنية التحتية .وقامت القائمة المستقلة " الفولارة "، من جهتها، بجولات ميدانية بعدد من أرياف معتمدية تالة، أين إلتقت بمتساكنيها وعرضت عليهم برنامجها الإنتخابي الذي يرتكز بالخصوص، حسب ما ذكره لـ(وات)، رئيسها حمدة عاشوري، على فك عزلة الجهة عبر ربطها بالطريق السيارة وتفعيل مشروع الخط الحديدي الرابط بين القصرين-سوسة والقضاء على آليات التشغيل الهش وتقريب الخدمات الصحية والإدارية من المواطنين، فضلا عن النهوض بالقطاع الفلاحي وتطويره من خلال تشجيع صغار الفلاحين ودعمهم عبر حفر الآبار وتهيئة وصيانة المسالك الفلاحية.