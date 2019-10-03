تشريعية 2019/نابل 2 القائمة المستقلة ''المثابرة'' وقائمة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية تواصلان حملتهما الانتخابية

Jeudi 03 Octobre 2019



وات

- تسارع، في الايام الاخيرة، نسق الحملة الانتخابية التشريعية بدائرة نابل 2 حيث تكثفت الانشطة والزيارات الميدانية واللقاءات بالمواطنين بمختلف معتمديات الدائرة وذلك بهدف التعريف باعضاء القائمات على اوسع نطاق وبهدف توضيح اولويات البرامج الانتخابية.و أكد رئيس القائمة المستقلة " المثابرة" فتحي عطية على هامش جولة لقائمته الانتخابية بالحمامات ان برنامج القائمة اساسه تثمين الميزات التفاضلية للجهة خاصة في الميدان الفلاحي والسياحي، متعهدا بالضغط المتواصل على السلطة التنفيذية من اجل وضع قوانين تشجع الشباب على الابتكار والتجديد التكنولوجي، وعلى الابداع الثقافي و الفني والاستثمار وبعث المشاريع.والتزم بان يعمل على ايجاد الاليات التي تسهل تمكين ابناء الفلاحين واصحاب الشهائد العليا من مقاسم فلاحية ومساعدتهم على الاستثمار وبعث مشاريع فلاحية، فضلا عن العمل على ايجاد حلول لمشكل مياه الري خاصة بانجاز مشاريع لمضاعفة نصيب الجهة من مياه الشمال.وتعهد بان تدفع قائمته من اجل انجاز مركز وطني للدراسات السياحية و من تكوين قاعدة بيانات حول القطاع تمكن من متابعة تطوراته ومن استشراف افاقه خلال العقود القادمة، فضلا عن العمل على النهوض بالسياحة الاستشفائية بقربص وحمام بنت الجديدي وبالسياحة الايكولوجية في الحمامات وتاكلسة.واشار رئيس قائمة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية زياد بنجمة، أن مقاربة قائمته مختلفة عن بقية المترشحين، وتقوم على استعادة السيادة الوطنية وعلى استقلالية القرار الوطني والتي " لا يمكن الحديث عنها الا باستعادة السيادة الوطنية على الثروات التونسية التي ما تزال تنهب بعقود مشبوهة واستعمارية"، على حد قوله.واكد بان قائمته ستدافع على تكريس فعلي لمبادئ التمييز الايجابي مع ارساء تمييز ايجابي داخل نفس الجهة وخاصة بالنسبة لدائرة نابل 2 التي ما تزال معتمدياتها واريافها تعاني من نقص في الماء والتطهير والمسالك والتي تعد ابسط مستلزمات الحياة الكريمة".وتعهد بانه اذا حظي بثقة الناخبين بان يدافع على تكافؤ الفرص بين الجهات وعلى توزيع عادل للثروة وعلى ايجاد الاليات التي تمكن متساكني المناطق المهمشة من حقهم في الصحة والنقل والتربية و التعليم ومن حقهم في التنمية بهدف ارساء عدالة اجتماعية حقيقية.