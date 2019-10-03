تشريعية 2019-سوسة: أعضاء القائمة المستقلة ''صوت سوسة'' يواصلون حملتهم الانتخابية من خلال تكثيف الاتصال المباشر بالناخبين

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - واصل أعضاء القائمة المستقلة "صوت سوسة " اليوم الخميس القيام بحملتهم الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية من خلال تكثيف الاتصال المباشر بالناخبين بمدينة سوسة والتعريف بالبرنامج الانتخابي للقائمة.
وقال رياض حريق، رئيس قائمة "صوت سوسة"، في تصريح لـ(وات)، أن البرنامج يعطي الأولوية للمشاغل المحلية والجهوية برؤية وطنية ويطرح تصورا جديدا للتمثيل البرلماني حيث يلزم النائب بعلاقة مباشرة ودائمة مع المواطنين.
وأوضح، أن أعضاء القائمة يتعهدون في صورة الفوز بثقة الناخبين، بوضع مكتب إصغاء الى مشاغل المواطنين على ذمتهم وقبول مطالبهم وعرائضهم، مضيفا أن القائمة ستعمل في صورة فوزها بثقة الناخبين على مراقبة مشاريع البنية التحتية بالجهة وتقديم مقترحات تشريعية من أجل بيئة نظيفة وصحيّة.
كما ستعمل، على تقديم مشاريع قوانين تسهل للفلاحين الشبان تحوز أراضي دولية للاستثمار الفلاحي والعمل بجدية على حل إشكال الرسم العقاري 6648 وكذلك العمل بجدية على إعادة الدور الفعال لديوان الأراضي الدولية بالنفيضة.
وستسهر القائمة، وفق تعبير رئيسها، على مراقبة قطاع النقل من خلال وضع دراسة استراتيجية تعيد هيكلة النقل المنتظم، الى جانب العمل على تفعيل مشروع مترو الساحل بالولاية والتزامها بالاحاطة بالشباب المهمش من خلال تطوير الأنشطة الرياضية والثقافية وتشجيعهم على الانتصاب للحساب الخاص.
وقال رياض حريق، رئيس قائمة "صوت سوسة"، في تصريح لـ(وات)، أن البرنامج يعطي الأولوية للمشاغل المحلية والجهوية برؤية وطنية ويطرح تصورا جديدا للتمثيل البرلماني حيث يلزم النائب بعلاقة مباشرة ودائمة مع المواطنين.
وأوضح، أن أعضاء القائمة يتعهدون في صورة الفوز بثقة الناخبين، بوضع مكتب إصغاء الى مشاغل المواطنين على ذمتهم وقبول مطالبهم وعرائضهم، مضيفا أن القائمة ستعمل في صورة فوزها بثقة الناخبين على مراقبة مشاريع البنية التحتية بالجهة وتقديم مقترحات تشريعية من أجل بيئة نظيفة وصحيّة.
كما ستعمل، على تقديم مشاريع قوانين تسهل للفلاحين الشبان تحوز أراضي دولية للاستثمار الفلاحي والعمل بجدية على حل إشكال الرسم العقاري 6648 وكذلك العمل بجدية على إعادة الدور الفعال لديوان الأراضي الدولية بالنفيضة.
وستسهر القائمة، وفق تعبير رئيسها، على مراقبة قطاع النقل من خلال وضع دراسة استراتيجية تعيد هيكلة النقل المنتظم، الى جانب العمل على تفعيل مشروع مترو الساحل بالولاية والتزامها بالاحاطة بالشباب المهمش من خلال تطوير الأنشطة الرياضية والثقافية وتشجيعهم على الانتصاب للحساب الخاص.
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