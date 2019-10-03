تشريعية 2019-نابل1: العناية بالجانب البيئي والتوقي من الفياضانات من أولويات قائمة ''معا من أجل الخضراء''

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - قال رئيس القائمة الحزبية "معا من أجل الخضراء" المترشحة بدائرة نابل1، سامي العرفاوي، إن العناية بالجانب البيئي والتوقي من الفياضانات من أولويات عمل قائمته في صورة نيل ثقة الناخبين في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الاحد 6 اكتوبر الجاري.
وأشار، اليوم الخميس، في تصريح لـ(وات)، إلى أهمية التركيز على العناية بالجانب البيئي، بالاضافة الى تطوير السياحة الايكولوجية باعتبار أهميتها في تحقيق التنمية الجهوية ودعم الاقتصاد.
وبيّن المترشح، أن برنامج قائمته الانتخابي يرتكز كذلك على إيجاد حلول للإشكاليات العقارية بولاية نابل لتسوية وضعيات العقارات الفلاحية والرسوم المجمدة وغير المرسمة، لافتا إلى أن هذه المسألة تعيق بعث المشاريع التنموية.
كما تعهد بإيجاد الآليات الكفيلة لدعم الجمعيات التنموية بهدف تشجيع باعثي المشاريع وخاصة حاملي الشهائد العليا وتمكينهم من قروض صغرى للانتصاب للحساب الخاص.
وأشار، اليوم الخميس، في تصريح لـ(وات)، إلى أهمية التركيز على العناية بالجانب البيئي، بالاضافة الى تطوير السياحة الايكولوجية باعتبار أهميتها في تحقيق التنمية الجهوية ودعم الاقتصاد.
وبيّن المترشح، أن برنامج قائمته الانتخابي يرتكز كذلك على إيجاد حلول للإشكاليات العقارية بولاية نابل لتسوية وضعيات العقارات الفلاحية والرسوم المجمدة وغير المرسمة، لافتا إلى أن هذه المسألة تعيق بعث المشاريع التنموية.
كما تعهد بإيجاد الآليات الكفيلة لدعم الجمعيات التنموية بهدف تشجيع باعثي المشاريع وخاصة حاملي الشهائد العليا وتمكينهم من قروض صغرى للانتصاب للحساب الخاص.
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Par:sarramba (Tunisia )
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