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تشريعية 2019-قفصة: القائمات المستقلة ''الياسمين'' و''قفصة المتضامنة'' و''قفصة أمانة'' تخير التواصل المباشر مع الأهالي في حملاتها الدعائية

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - تواصل القائمات المستقلة "الياسمين" و"قفصة أمانة" و"قفصة المتضامنة"، المترشحة للانتخابات التشريعية المزمع إجرؤها يوم 6 أكتوبر القادم، عن الدائرة الإنتخابية قفصة حملاتها الدعائية للانتخابات وذلك للتعريف ببرامجها الإنتخابية وأعضاء قائماتها عن طريق التواصل المباشر مع الأهالي وتوزيع المطويات.

وبيّن رئيس القائمة المستقلة الياسمين، البخاري الخليفي، أنه في صورة نيله ثقة الناخبين سيدفع إلى بعث مشاريع صناعية بالجهة، لخلق فرص تشغيل للشباب العاطل عن العمل واحداث مكاتب تشغيل بكافة المعتمديات وحماية الثروات الطبيعية، مثل الماء الصالح للشرب، من الاستنزاف من خلال إنجاز سدود وتحلية المياه مع تخصيص نسبة عائدات الفسفاط لتحسين البنية التحتية.
وأضاف في تصريح لـ(وات) ، انه سيسعى إلى دعم القطاع الفلاحي والفلاحين وتسوية الأراضي الإشتراكية ومراجعة المنوال التنموي بالجهة، مع احداث أسواق أسبوعية جديدة وبعث فضاء تجاري حر وإنجاز ملاعب رياضية مطابقة للمواصفات العالمية وتحسين القطاع الصحي والنقل العمومي والخاص.

من حانبه، صرح رئيس القائمة المستقلة "قفصة المتضامنة"، علي ونيس، بأنه سيعمل على تسوية وضعية عمال البيئة والغراسة والبستنة وتفعيل نشاطها وإيجاد حل لمشكل انقطاع الماء الصالح للشرب والتلوث البيئي بمناطق الحوض المنجمي وتسوية وضعية المعلمين والأستاذة النواب وتحسين الوضع الصحي وتوفير الإطار الطبي وشبه الطبي.
وأشار ونيس، إلى أنه سيسعى إلى العناية بالبنية التحتية للطرقات ونظافة الجهة ودعم القطاع الفلاحي والفلاحين الصغار وتسوية وضعية الأراضي الإشتراكية لجلب المستثمرين.
في حين قال رئيس القائمة المستقلة "قفصة أمانة"، عثمان قوادر، ان برنامجه الإنتخابي سيقوم بتكريس الرقابة عن النائب بالبرلمان وسحب الثقة منه في صورة عدم ايفائه بوعوده واحداث هيكل مدني سياسي خاص بالدفع لتسريع إنجاز المشاريع المعطلة ومعالجة التلوث بالمناطق المنجمية.
وأضاف ذات المترشح، في تصريح لـ(وات)، بأنه سيقوم بالضغط على الحكومة للتسريع في إنجاز مستشفى متعدد الاختصاصات وتحسين الوضع الصحي بالمؤسسات الصحية بقفصة ودعم القطاع الفلاحي وإحياء السياحة بالجهة مع تحسين البنية التحتية للطرقات.

  
  
     
  
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