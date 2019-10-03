تشريعية 2019-قابس: قائمة التيار الديمقراطي تتعهد بالدفاع عن الاستحقاقات التنموية للجهة بكل جديّة

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - تواصل قائمة التيار الديمقراطي المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة قابس حملتها الانتخابية عبر الاتصال المباشر بالمواطنين لاطلاعهم على برنامجها الانتخابي وإقناعهم بالتصويت لفائدتها.
وتعهدت هذه القائمة التي يرأسها محمد ضياء الدين بن عمر بالعمل على تفعيل المشاريع المعطلة وخاصة منها المشاريع التي صدرت بشأنها قرارات في المجالس الوزارية المتعاقبة كما تعهدت بأن تكون الكتلة البرلمانية للتيار الديمقراطي خير مدافع عن مشاريع الجهة.
وتعهّدت هذه القائمة، بالعمل بكل جديّة على حل الإشكاليات التي تعيشها قابس، ومنها البطالة التي بلغت في هذه الجهة نسبة مرتفعة، مشيرة الى أنها ستعطي أهمية كبرى لمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني لتعزيز حظوظ الشباب في التشغيل.
وبيّنت أنها ستعمل بالخصوص على دعم التعاون بين هذه المؤسسات والنسيج الاقتصادي الموجود بالولاية.
وذكرت أن من أولوياتها انجاز كلية الطب والمستشفى الجامعي الجديد وتطوير المستشفيات المحلية ودعمها بطب الاختصاص وبالتجهيزات الطبية التي تحتاجها لتوفير خدمات صحية جيدة، الى جانب النهوض بأوضاع الشباب، حيث لفتت الى أن لها تصورات وبرامج في مجالات الرياضة والثقافة والترفيه، وانها على وعي تام بالإشكاليات المطروحة في هذه القطاعات وبكيفية معالجتها.
وتعهّدت أيضا بالعمل على النهوض بالوضع البيئي بقابس وعلى دفع الاستثمار، فضلا عن انها ستولي الجانب الاجتماعي أهمية قصوى.
وتعهدت هذه القائمة التي يرأسها محمد ضياء الدين بن عمر بالعمل على تفعيل المشاريع المعطلة وخاصة منها المشاريع التي صدرت بشأنها قرارات في المجالس الوزارية المتعاقبة كما تعهدت بأن تكون الكتلة البرلمانية للتيار الديمقراطي خير مدافع عن مشاريع الجهة.
وتعهّدت هذه القائمة، بالعمل بكل جديّة على حل الإشكاليات التي تعيشها قابس، ومنها البطالة التي بلغت في هذه الجهة نسبة مرتفعة، مشيرة الى أنها ستعطي أهمية كبرى لمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني لتعزيز حظوظ الشباب في التشغيل.
وبيّنت أنها ستعمل بالخصوص على دعم التعاون بين هذه المؤسسات والنسيج الاقتصادي الموجود بالولاية.
وذكرت أن من أولوياتها انجاز كلية الطب والمستشفى الجامعي الجديد وتطوير المستشفيات المحلية ودعمها بطب الاختصاص وبالتجهيزات الطبية التي تحتاجها لتوفير خدمات صحية جيدة، الى جانب النهوض بأوضاع الشباب، حيث لفتت الى أن لها تصورات وبرامج في مجالات الرياضة والثقافة والترفيه، وانها على وعي تام بالإشكاليات المطروحة في هذه القطاعات وبكيفية معالجتها.
وتعهّدت أيضا بالعمل على النهوض بالوضع البيئي بقابس وعلى دفع الاستثمار، فضلا عن انها ستولي الجانب الاجتماعي أهمية قصوى.
En continu
- 13:54 الغنوشي والجنس اللطيف..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:28
|18:02
|15:28
|12:15
|06:16
|04:50
|
22°
|23°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|23°-21
|25°-19
|27°-18
|26°-20
|20°-17
Follow @babnet_Tunisie
(200 770) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 339) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 879) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 614) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 576) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 93 247) آخر عمليات سبر الآراء..
( 92 293) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 73 420) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 625) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 180) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 673) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 771) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 162) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 53 094) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 016) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 701) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 572) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 364) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 132) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 235) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:manoura (Tunisia )
Sur: الشابي: مصلحة البلاد تقتضي الافراج عن نبيل القروي وتَواصُل اعتقاله سيحوّل الانتخابات إلى مسخرة