Radio Babnet Tunisie On Air: Hedi Jouini - YA DAM EL GHALI  

تشريعية 2019-قابس: قائمة التيار الديمقراطي تتعهد بالدفاع عن الاستحقاقات التنموية للجهة بكل جديّة

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - تواصل قائمة التيار الديمقراطي المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة قابس حملتها الانتخابية عبر الاتصال المباشر بالمواطنين لاطلاعهم على برنامجها الانتخابي وإقناعهم بالتصويت لفائدتها.

وتعهدت هذه القائمة التي يرأسها محمد ضياء الدين بن عمر بالعمل على تفعيل المشاريع المعطلة وخاصة منها المشاريع التي صدرت بشأنها قرارات في المجالس الوزارية المتعاقبة كما تعهدت بأن تكون الكتلة البرلمانية للتيار الديمقراطي خير مدافع عن مشاريع الجهة.


وتعهّدت هذه القائمة، بالعمل بكل جديّة على حل الإشكاليات التي تعيشها قابس، ومنها البطالة التي بلغت في هذه الجهة نسبة مرتفعة، مشيرة الى أنها ستعطي أهمية كبرى لمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني لتعزيز حظوظ الشباب في التشغيل.
وبيّنت أنها ستعمل بالخصوص على دعم التعاون بين هذه المؤسسات والنسيج الاقتصادي الموجود بالولاية.

وذكرت أن من أولوياتها انجاز كلية الطب والمستشفى الجامعي الجديد وتطوير المستشفيات المحلية ودعمها بطب الاختصاص وبالتجهيزات الطبية التي تحتاجها لتوفير خدمات صحية جيدة، الى جانب النهوض بأوضاع الشباب، حيث لفتت الى أن لها تصورات وبرامج في مجالات الرياضة والثقافة والترفيه، وانها على وعي تام بالإشكاليات المطروحة في هذه القطاعات وبكيفية معالجتها.
وتعهّدت أيضا بالعمل على النهوض بالوضع البيئي بقابس وعلى دفع الاستثمار، فضلا عن انها ستولي الجانب الاجتماعي أهمية قصوى.

  
  
     
  
cadre-2fc5b57be35e127a61cddd857fb17fb0-2019-10-03 19:06:21






0 de 0 commentaires pour l'article 190344



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الخميس 03 أكتوبر 2019 | 4 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:28 18:02 15:28 12:15 06:16 04:50
22°
 23° % 49 :الرطــوبة
تونــس 21°
8.7 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
23°-2125°-1927°-1826°-2020°-17
  • Avoirs en devises
    17796,0

  • (3 oct)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,13070 DT        1$ =2,86775 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 oct)   128,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570128442|190344 187|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires