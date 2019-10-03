تشريعية 2019-قابس: قائمة التيار الديمقراطي تتعهد بالدفاع عن الاستحقاقات التنموية للجهة بكل جديّة

Jeudi 03 Octobre 2019



وات

- تواصل قائمة التيار الديمقراطي المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة قابس حملتها الانتخابية عبر الاتصال المباشر بالمواطنين لاطلاعهم على برنامجها الانتخابي وإقناعهم بالتصويت لفائدتها.وتعهدت هذه القائمة التي يرأسها محمد ضياء الدين بن عمر بالعمل على تفعيل المشاريع المعطلة وخاصة منها المشاريع التي صدرت بشأنها قرارات في المجالس الوزارية المتعاقبة كما تعهدت بأن تكون الكتلة البرلمانية للتيار الديمقراطي خير مدافع عن مشاريع الجهة.وتعهّدت هذه القائمة، بالعمل بكل جديّة على حل الإشكاليات التي تعيشها قابس، ومنها البطالة التي بلغت في هذه الجهة نسبة مرتفعة، مشيرة الى أنها ستعطي أهمية كبرى لمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني لتعزيز حظوظ الشباب في التشغيل.وبيّنت أنها ستعمل بالخصوص على دعم التعاون بين هذه المؤسسات والنسيج الاقتصادي الموجود بالولاية.وذكرت أن من أولوياتها انجاز كلية الطب والمستشفى الجامعي الجديد وتطوير المستشفيات المحلية ودعمها بطب الاختصاص وبالتجهيزات الطبية التي تحتاجها لتوفير خدمات صحية جيدة، الى جانب النهوض بأوضاع الشباب، حيث لفتت الى أن لها تصورات وبرامج في مجالات الرياضة والثقافة والترفيه، وانها على وعي تام بالإشكاليات المطروحة في هذه القطاعات وبكيفية معالجتها.وتعهّدت أيضا بالعمل على النهوض بالوضع البيئي بقابس وعلى دفع الاستثمار، فضلا عن انها ستولي الجانب الاجتماعي أهمية قصوى.