مخبر طب المناعة بمتسشفى شارل نيكول بتونس يتعرض الى السرقة (الأطباء الشبان التونسيون)

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - تعرض مخبر طب المناعة بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بتونس العاصمة أثناء الليلة الفاصلة بين أمس الأربعاء واليوم الخميس إلى عملية سرقة استهدفت عددا من المعدات والأجهزة الموجودة داخله، وفق ما أفادت به منظمة الأطباء الشبان التونسيون.
وتمثلت صورة الحادثة، في خلع نافذة المخبر وسرقة حاسوبين اثنين، يستخدمان في انجاز الفحوصات البيولوجية وفرنين آليين وآلة اعداد قهوة، اضافة الى بعثرة محتويات مكاتب الأطباء، وفق ما روته المنظمة، مشيرة الى ان الجناة تمكنوا من الدخول بسهولة الى المخبر عبر سقف مخزن لمشرب حديث البناء بالمستشفى يجاور بعلوه بعض نوافذ المخبر ويمكن الوصول اليه عبر درج ملاصق.
واستغرب الأطباء الشبان التونسيون حدوث عملية الخلع والسرقة بهذا المخبر رغم تواجده بجانب بوابة الدخول الرئيسية حيث يرابط عادة أعوان الحراسة.
كما أعلنت في سياق آخر، انه من المقرر ان ينعقد يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري اجتماع ثلاثي بمقر وزارة العدل، تشارك فيه كل من وزارات الصحة والعدل والداخلية للنظر في الملف الأمني بالمستشفيات بعد تزايد الاعتداءات على الاطارين الطبي وشبه الطبي في "ظل غياب سياسة أمنية ناجعة وجدية لتأمين المرافق الصحية"، حسب ذات المصدر.
وتمثلت صورة الحادثة، في خلع نافذة المخبر وسرقة حاسوبين اثنين، يستخدمان في انجاز الفحوصات البيولوجية وفرنين آليين وآلة اعداد قهوة، اضافة الى بعثرة محتويات مكاتب الأطباء، وفق ما روته المنظمة، مشيرة الى ان الجناة تمكنوا من الدخول بسهولة الى المخبر عبر سقف مخزن لمشرب حديث البناء بالمستشفى يجاور بعلوه بعض نوافذ المخبر ويمكن الوصول اليه عبر درج ملاصق.
واستغرب الأطباء الشبان التونسيون حدوث عملية الخلع والسرقة بهذا المخبر رغم تواجده بجانب بوابة الدخول الرئيسية حيث يرابط عادة أعوان الحراسة.
كما أعلنت في سياق آخر، انه من المقرر ان ينعقد يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري اجتماع ثلاثي بمقر وزارة العدل، تشارك فيه كل من وزارات الصحة والعدل والداخلية للنظر في الملف الأمني بالمستشفيات بعد تزايد الاعتداءات على الاطارين الطبي وشبه الطبي في "ظل غياب سياسة أمنية ناجعة وجدية لتأمين المرافق الصحية"، حسب ذات المصدر.
En continu
- 13:54 الغنوشي والجنس اللطيف..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:28
|18:02
|15:28
|12:15
|06:16
|04:50
|
23°
|23°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
10.3 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|23°-20
|25°-19
|27°-18
|26°-20
|20°-17
Follow @babnet_Tunisie
(200 757) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 334) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 867) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 607) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 566) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 91 437) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 81 838) آخر عمليات سبر الآراء..
( 73 417) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 613) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 176) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 672) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 762) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 109) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 53 092) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 015) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 699) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 566) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 357) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 126) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 487) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: الشابي: مصلحة البلاد تقتضي الافراج عن نبيل القروي وتَواصُل اعتقاله سيحوّل الانتخابات إلى مسخرة