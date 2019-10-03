مخبر طب المناعة بمتسشفى شارل نيكول بتونس يتعرض الى السرقة (الأطباء الشبان التونسيون)

Jeudi 03 Octobre 2019



وات

- تعرض مخبر طب المناعة بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بتونس العاصمة أثناء الليلة الفاصلة بين أمس الأربعاء واليوم الخميس إلى عملية سرقة استهدفت عددا من المعدات والأجهزة الموجودة داخله، وفق ما أفادت به منظمة الأطباء الشبان التونسيون.وتمثلت صورة الحادثة، في خلع نافذة المخبر وسرقة حاسوبين اثنين، يستخدمان في انجاز الفحوصات البيولوجية وفرنين آليين وآلة اعداد قهوة، اضافة الى بعثرة محتويات مكاتب الأطباء، وفق ما روته المنظمة، مشيرة الى ان الجناة تمكنوا من الدخول بسهولة الى المخبر عبر سقف مخزن لمشرب حديث البناء بالمستشفى يجاور بعلوه بعض نوافذ المخبر ويمكن الوصول اليه عبر درج ملاصق.واستغرب الأطباء الشبان التونسيون حدوث عملية الخلع والسرقة بهذا المخبر رغم تواجده بجانب بوابة الدخول الرئيسية حيث يرابط عادة أعوان الحراسة.كما أعلنت في سياق آخر، انه من المقرر ان ينعقد يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري اجتماع ثلاثي بمقر وزارة العدل، تشارك فيه كل من وزارات الصحة والعدل والداخلية للنظر في الملف الأمني بالمستشفيات بعد تزايد الاعتداءات على الاطارين الطبي وشبه الطبي في "ظل غياب سياسة أمنية ناجعة وجدية لتأمين المرافق الصحية"، حسب ذات المصدر.