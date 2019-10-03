تشريعية 2019-نابل2: قائمتا حزب ''حركة الشعب'' وحزب ''حركة مشروع تونس'' تكثفان من أنشطتهما

Jeudi 03 Octobre 2019



وات

- كثفت قائمتا حزب "حركة الشعب" وحزب "حركة مشروع تونس" خلال الأيام الأخيرة من أنشطتهما الدعائية بكامل معتمديات الدائرة الانتخابية نابل2 وذلك من خلال الزيارات الميدانية والاتصال المباشر بالأهالي والمتساكنين بالجهة.وأبرزت رئيسة قائمة "حركة الشعب"، رجاء فتح الله، في تصريح لـ(وات)، على هامش زيارتها لسوق منزل بوزلفة في إطار الحملة الانتخابية لقائمتها بدائرة نابل2، أن "النهوض بالبنية التحتية الفلاحية والبنية التحتية للتعليم وتقريب الخدمات الصحية والثقافية من المناطق الريفية" تشكل أبرز أولويات قائمتها.وأشارت، الى أن قائمتها ستطلق في إطار حرصها على تنفيذ تعهداتها، مبادرات تشريعية لارساء العدالة الجبائية وللاصلاح الجبائي بما يمكن من توفير موارد لخزينة الدولة يتم توجيهها لاولويات الجهات.وأبرزت، أنها تساند فكرة وضع برنامج "للصلح الجزائي مع أصحاب الاموال الذين حققوا منافع من النظام السابق وذلك بدفعهم للاستثمار في المناطق الفقيرة او باعادة توظيف الخطايا المالية التي يمكن ان تسلط عليهم في خدمة التنمية المحلية بالمناطق المهمشة"، بحسب رأيها.وتعهدت بأن تعمل قائمتها على إيجاد حلول لمشكل مياه الري بجهة الوطن القبلي وخاصة بدفع السلطة التنفيذية لتقر برامج لصيانة شبكة التوزيع التي "تهرأت في السنوات الاخيرة واصبح من الواجب صيانتها او تغييرها"، مبينة انها ستطلق مبادرات تشريعية تسهل اعادة توزيع الاراضي الدولية المهملة وتمكين شباب الجهة خاصة من أبناء الفلاحين وحاملي شهادات التعليم العالي من مقاسم فلاحية تسند في اطار شركات تعاونية للانتاج والترويج، وفق قولها.والتزمت بأن "حزب حركة الشعب لن يقطع صلته بالناخبين بعد الفوز في الانتخابات، بل سينظم لقاءات أسبوعية بأبناء الدائرة للانصات الى مشاغلهم مع العمل على دعم تنسيقياته الشبابية المنتشرة بكل معتمديات الجهة لتكون حلقة الوصل بين المواطن والنائب والحزب".وذكر رئيس قائمة حزب "حركة مشروع تونس"، محمد شنيق السويسي، ان قائمته تواصل حملتها بكل " تفاؤل"، مشيرا الى أنها تقدمت للناخبين بجملة من التعهدات "القابلة للتنفيذ"، ومن أبرزها تقديم مشاريع قوانين للتشجيع على الاستثمار بجهة الوطن القبلي وتثمين قدراتها الطبيعية والبشرية في المجال الصناعي وفي مجال السياحية البديلة لبعث اقطاب للسياحة الاستشفائية بكل من قربص وحمام الجديدي.وأضاف، أن القائمة ستدافع على بعث مستشفى جامعي يشع على كامل دائرة نابل2 وعلى النهوض بمراكز الصحة الاساسية لمزيد تقريب الخدمات الصحية من المتساكنين، لافتا الى أنها ستعمل ايضا من أجل بعث سوق جهوية للانتاج المحلي وعلى بعث نقطة قارة بكل معتمدية للبيع من المنتج الى المستهلك.ولاحظ، أن قائمته ستقترح مشاريع قوانين لحل إشكاليات مديونية القطاع السياحي ومديونية صغار الفلاحين والتجار وعلى اطلاق مبادرات تشريعية لمراجعة المنظومة التربوية لتتلاءم مع سوق الشغل.والتزم، في ختام حديثه، بأن يتولى في حال الفوز بثقة الناخبين، فتح مكتب قار بدائرة نابل2 لاستقبال الناخبين والناخبات والالتقاء بالنواب بصفة دورية من أجل متابعة تنفيذ الوعود الانتخابية والانصات إلى مشاغلهم وبحث الحلول الممكنة لمشاغلهم على المستوى المحلي والجهوي والوطني.