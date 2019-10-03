توزر: عمال المناولة بالمحطة الفوطوضوئية يطالبون بانتدابهم عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - نفّذ، اليوم الخميس، مجموعة من عمال المناولة المباشرين لنشاطهم في المحطة الفوطوضوئية بتوزر عن طريق شركات مناولة، وقفة احتجاجية بكل من مقر عملهم ثم أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل، مطالبين بانتدابهم للعمل في المحطة عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ودعا هؤلاء العملة، الى إعطائهم الأولوية في الانتداب نظرا لقيام شركة "الستاغ" مؤخرا بانتداب مجموعة من التقنيين من ذوي الاختصاصات، الى جانب عدد من العملة، رغم مطالبتهم في مناسبات سابقة بأحقيتهم في الانتداب، وفق ما أوضحه لـ(وات) خالد عقاب، أحد العمال، مبيّنا أنهم يباشرون مهامهم في المحطة منذ نحو سنتين، أي مند انطلاق المشروع في مرحلته الأولى، ورغم ذلك إأن أغلب الانتدابات التي تتم حاليا لفائدة المحطة هي من خارج الولاية.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن عدد عمال المناولة بالمحطة يبلغ زهاء الـ30 عاملا، يطالب العديد منهم بالانتداب، لافتا الى أن ولاية توزر تحتل المرتبة الثالثة في نسبة البطالة رغم كونها أقل ولاية في عدد السكان ورغم وجود عدد هام بها من أصحاب الاختصاص.
من جانبه، أفاد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، محمد علي الهادفي، بأن الاتحاد قام بمراسلة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتاريخ 23 سبتمبر الفارط، بخصوص إعطاء الأولوية في الانتداب لفائدة أبناء الجهة، وخاصة منهم عمال المناولة المذكورين، ملاحظا افتقار الجهة الى مواطن شغل سواء في القطاع العام أو الخاص، وفق تقديره.
ودعا هؤلاء العملة، الى إعطائهم الأولوية في الانتداب نظرا لقيام شركة "الستاغ" مؤخرا بانتداب مجموعة من التقنيين من ذوي الاختصاصات، الى جانب عدد من العملة، رغم مطالبتهم في مناسبات سابقة بأحقيتهم في الانتداب، وفق ما أوضحه لـ(وات) خالد عقاب، أحد العمال، مبيّنا أنهم يباشرون مهامهم في المحطة منذ نحو سنتين، أي مند انطلاق المشروع في مرحلته الأولى، ورغم ذلك إأن أغلب الانتدابات التي تتم حاليا لفائدة المحطة هي من خارج الولاية.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن عدد عمال المناولة بالمحطة يبلغ زهاء الـ30 عاملا، يطالب العديد منهم بالانتداب، لافتا الى أن ولاية توزر تحتل المرتبة الثالثة في نسبة البطالة رغم كونها أقل ولاية في عدد السكان ورغم وجود عدد هام بها من أصحاب الاختصاص.
من جانبه، أفاد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، محمد علي الهادفي، بأن الاتحاد قام بمراسلة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتاريخ 23 سبتمبر الفارط، بخصوص إعطاء الأولوية في الانتداب لفائدة أبناء الجهة، وخاصة منهم عمال المناولة المذكورين، ملاحظا افتقار الجهة الى مواطن شغل سواء في القطاع العام أو الخاص، وفق تقديره.
En continu
- 13:54 الغنوشي والجنس اللطيف..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:28
|18:02
|15:28
|12:15
|06:16
|04:50
|
23°
|23°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
10.3 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|23°-20
|25°-19
|27°-18
|26°-20
|20°-17
Follow @babnet_Tunisie
(200 757) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 334) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 867) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 607) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 566) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 91 437) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 81 838) آخر عمليات سبر الآراء..
( 73 417) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 613) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 176) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 672) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 762) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 109) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 53 092) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 015) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 699) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 566) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 357) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 126) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 487) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: الشابي: مصلحة البلاد تقتضي الافراج عن نبيل القروي وتَواصُل اعتقاله سيحوّل الانتخابات إلى مسخرة