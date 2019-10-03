توزر: عمال المناولة بالمحطة الفوطوضوئية يطالبون بانتدابهم عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز

Jeudi 03 Octobre 2019



وات

- نفّذ، اليوم الخميس، مجموعة من عمال المناولة المباشرين لنشاطهم في المحطة الفوطوضوئية بتوزر عن طريق شركات مناولة، وقفة احتجاجية بكل من مقر عملهم ثم أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل، مطالبين بانتدابهم للعمل في المحطة عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز.ودعا هؤلاء العملة، الى إعطائهم الأولوية في الانتداب نظرا لقيام شركة "الستاغ" مؤخرا بانتداب مجموعة من التقنيين من ذوي الاختصاصات، الى جانب عدد من العملة، رغم مطالبتهم في مناسبات سابقة بأحقيتهم في الانتداب، وفق ما أوضحه لـ(وات) خالد عقاب، أحد العمال، مبيّنا أنهم يباشرون مهامهم في المحطة منذ نحو سنتين، أي مند انطلاق المشروع في مرحلته الأولى، ورغم ذلك إأن أغلب الانتدابات التي تتم حاليا لفائدة المحطة هي من خارج الولاية.وأشار ذات المتحدث، إلى أن عدد عمال المناولة بالمحطة يبلغ زهاء الـ30 عاملا، يطالب العديد منهم بالانتداب، لافتا الى أن ولاية توزر تحتل المرتبة الثالثة في نسبة البطالة رغم كونها أقل ولاية في عدد السكان ورغم وجود عدد هام بها من أصحاب الاختصاص.من جانبه، أفاد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، محمد علي الهادفي، بأن الاتحاد قام بمراسلة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتاريخ 23 سبتمبر الفارط، بخصوص إعطاء الأولوية في الانتداب لفائدة أبناء الجهة، وخاصة منهم عمال المناولة المذكورين، ملاحظا افتقار الجهة الى مواطن شغل سواء في القطاع العام أو الخاص، وفق تقديره.