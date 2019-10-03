خروقات في حملة الانتخابات التشريعية تتعلق باستغلال الأطفال والنساء (المركز التونسي المتوسطي)

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - كشف المركز التونسي المتوسطي في اطار مراقبته لحملة الانتخابات التشريعية على أساس النوع الاجتماعي في سبع ولايات، عن وجود العديد من تجاوزات قام بها عدد من القائمات المترشحة تتعلق خصوصا باستغلال الأطفال والنساء.
وجاء في بيان صادر عن المركز اليوم أن عددا من الأحزاب المترشحة للانتخابات التشريعية قامت باستغلال الأطفال والنساء في الحملة الانتخابية بدفعهم لتوزيع مطويات على الناخبين مقابل المال بالإضافة إلى دفع بعض النساء للحضور باجتماعات حزبية مقابل المال.
كما تم تسجيل حالات تهديد للنساء من قبل رجال في عدد من الاجتماعات الحزبية إلى جانب رصد حالات عنف لفظي بين ممثلي القائمات المختلفة وتراشق بالتهم استهدفت النساء القائمات على الحملة الانتخابية بحسب ما رصده ملاحظو المركز.
وأشار المركز إلى تسجيل حالات تمييز بين الرجال والنساء في توزيع أدوات الحملة الانتخابية وإعطاء الأولوية للرجال بتسليمهم عدد أكثر من الأدوات أو بتجاوز النساء وإعطاء الأهمية للرجال وعدم مراعاة خصوصية النساء الأميات فيما يخص أدوات الحملة.
واعتمد تقرير المركز خلال مراقبته لحملة الانتخابات التشريعية على ملاحظة 162 اجتماع منها 127 نشاط تم تنظيمه من قبل تسعة قائمات حزبية وائتلافية ومستقلة في مناطق ريفية داخل سبع ولايات وهي جندوبة وسليانة والقصرين وقفصة وتوزر وقبلي.
وجاء في بيان صادر عن المركز اليوم أن عددا من الأحزاب المترشحة للانتخابات التشريعية قامت باستغلال الأطفال والنساء في الحملة الانتخابية بدفعهم لتوزيع مطويات على الناخبين مقابل المال بالإضافة إلى دفع بعض النساء للحضور باجتماعات حزبية مقابل المال.
كما تم تسجيل حالات تهديد للنساء من قبل رجال في عدد من الاجتماعات الحزبية إلى جانب رصد حالات عنف لفظي بين ممثلي القائمات المختلفة وتراشق بالتهم استهدفت النساء القائمات على الحملة الانتخابية بحسب ما رصده ملاحظو المركز.
وأشار المركز إلى تسجيل حالات تمييز بين الرجال والنساء في توزيع أدوات الحملة الانتخابية وإعطاء الأولوية للرجال بتسليمهم عدد أكثر من الأدوات أو بتجاوز النساء وإعطاء الأهمية للرجال وعدم مراعاة خصوصية النساء الأميات فيما يخص أدوات الحملة.
واعتمد تقرير المركز خلال مراقبته لحملة الانتخابات التشريعية على ملاحظة 162 اجتماع منها 127 نشاط تم تنظيمه من قبل تسعة قائمات حزبية وائتلافية ومستقلة في مناطق ريفية داخل سبع ولايات وهي جندوبة وسليانة والقصرين وقفصة وتوزر وقبلي.
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