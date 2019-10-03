القبض على عنصر تكفيري ببنزرت متورط في قضية ذات صبغة إرهابية

Jeudi 03 Octobre 2019



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- تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الارهاب بإقليم الحرس الوطني ببنزرت، أمس الإربعاء، من القاء القبض على عنصر تكفيري عمره 26 سنة ، من أجل تورطه في قضية ذات صبغة إرهابية، موضوعها الانضمام الى تنظيم إرهابي.وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أن العنصر التكفيري قاطن بمعتمدية سجنان ومفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 ، ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة، مؤكدة أنه تم الاحتفاظ به واحالته على مصدر التفتيش.