Ooredoo innove et déploie son service clients sur WhatsApp

Jeudi 03 Octobre 2019



Communiqué de Presse -

Toujours plus proche de ses abonnés, Ooredoo Tunisie lance, en avant-première, son service client via l’application de messagerie instantanée gratuite, WhatsApp.Ce nouveau service permet aux abonnés Ooredoo de bénéficier d’une information directe, rapide et accessible 24/24 et 7 j/7. Ainsi, vous pouvez joindre l’opérateur à tout moment pour transmettre une requête ou demander un renseignement. Pour en bénéficier, il suffit de créer une conversation au sein de l'application, en ajoutant le numéro de téléphone +216 22 11 11 11, et discuter directement à avec un conseiller.Ce lancement renforce la position de Ooredoo en tant que leader de la relation client en Tunisie, où l’opérateur a d’ailleurs remporté le prix du meilleur service client 2019.Houssem Abbassi, Chief Marketing Officer chez Ooredoo Tunisie, se réjouit de ce lancement : « En mettant à disposition de nos abonnés un service client via Whatsapp, Ooredoo renforce sa présence sur le digital en offrant encore plus de proximité et de réactivité. Cette nouveauté inédite au niveau national montre notre volonté d’être là où sont nos clients afin de leur offrir la meilleure expérience digitale».