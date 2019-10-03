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رادس: وليّة تعتدي بالعنف على القيّمة العامة بالمدرسة الاعدادية 2 مارس 1934

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - تعرّضت صباح اليوم الخميس القيّمة العامة بالمدرسة الاعدادية 2 مارس 1934 "ماكسولا" في مدينة رادس إلى العنف الشديد من قبل وليّة أحد تلاميذ المدرسة.
وقد تم نقل القيّمة العامة إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة نظرا لخطورة حالتها وفق ما أكّده المكلف بالاعلام بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس توفيق المسعودي.
وأضاف أنه إثر حادثة الاعتداء تحوّل المسؤولون الجهويون والمحليون والمندوبة الجهوية للتربية نادية العياري على عين المكان، وتمّ التعهّد بالخصوص بتأمين محيط المدرسة نظرا لكثرة " البراكاجات" والسرقة وحماية التلاميذ لاسيما في ظل وجود عديد المقاهي المجاورة للمدرسة.


وتمّ التعهّد حسب ما ذكره المسعودي بتأمين سلامة الإطار التربوي والتلاميذ داخل المؤسسة خاصة بعد أن نفّذوا اليوم وقفة احتجاجية اليوم مباشرة إثر حادثة العنف.
ومن جهة أخرى شهد معهد فرحات حشاد في رادس (المعهد التقني سابقا) عشية أمس الاربعاء سقوط شباك أحد الأقسام على تلميذين ممّا أدى إلى نقلهما إلى المستشفى إثر تعرضّهما إلى جروح وكسور متفاوتة الخطورة حسب إفادة عدد من تلاميذ المعهد، وقد نفّذ الإطار التربوي بالمعهد اليوم الخميس وقفة احتجاجية تنديدا بتردّي البنية التحتية للمؤسسة.
سارة

  
  
     
  
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