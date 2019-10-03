كريم حقي المدير الرياضي الجديد للنجم الساحلي - ''لن اتخذ اي قرار بشان الاطار الفني الا بعد التقييم''

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - اكد اللاعب الدولي السابق للنجم الساحلي في اللقاء الصحفي الذي انعقد صباح اليوم الخميس بمناسبة تقديمه في خطته الجديدة كمدير رياضي للنجم الساحلي انه سيبذل كل ما في وسعه من اجل النجاح في خطته الجديدة وان يكون في حجم الثقة التي وضعت في شخصه كمسؤول اول على فريقي كرة القدم للاكابر والنخبة.
وافاد بانه لن يتخذ اي قرار متسرع بشان الاطار الفني بعد القطعية مع المدرب فوزي البنزرتي قائلا في هذا الشان " ان الاطار الفني الحالي (رفيق المحمدي وعماد بن يونس) نجح في القيام بردة فعل قوية بالفوز على اشانتي كوتوكو الغاني (3-0) في رابطة الابطال وعلى شبيبة القيروان (2-0) في البطولة المحلية".
وتابع في نفس السياق " يجب احترام العمل المنجز من قبل المجموعة الحالية ومنحهم الفرصة لمزيد تاكيد كفاءتهم" مشددا على انه سيتحدث مع كامل عناصر الاطار الفني واللاعبين ثم يقيم قيمة عملهم قبل اتخاذ القرار المناسب في وقت لاحق سواء بالابقاء عليهم او انتداب اطار فني جديد.
واشار حقي الى انه تقبل تحمل المسؤولية كمتطوع ردا للجميل لهذا النادي العريق الذي كان وراء بروزه وتالقه سواء مع المنتخب الوطني او في عالم الاحتراف مؤكدا انه يعول على عنصرين اثنين هما "الكفاءة والمصداقية" للنجاح في مهمته.
واعرب رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي من جهته عن يقينه بقدرة حقي في النجاح في خطته الجديدة بالنظر الى تجربته الناجحة في اوروبا مبينا انه تم الاتفاق معه على ان يكون المسؤول الاول على فريقي الاكابر والنخبة بصلوحيات كاملة من اختيار الاطار الفني والانتدابات الى وضع المشروع الرياضي على المدى القصير والمتوسط والبعيد على ان تعمل الهيئة المديرة على توفير المساعدة المعنوية والمالية اللازمة لبلوغ الاهداف المرسومة.
وافاد بانه لن يتخذ اي قرار متسرع بشان الاطار الفني بعد القطعية مع المدرب فوزي البنزرتي قائلا في هذا الشان " ان الاطار الفني الحالي (رفيق المحمدي وعماد بن يونس) نجح في القيام بردة فعل قوية بالفوز على اشانتي كوتوكو الغاني (3-0) في رابطة الابطال وعلى شبيبة القيروان (2-0) في البطولة المحلية".
وتابع في نفس السياق " يجب احترام العمل المنجز من قبل المجموعة الحالية ومنحهم الفرصة لمزيد تاكيد كفاءتهم" مشددا على انه سيتحدث مع كامل عناصر الاطار الفني واللاعبين ثم يقيم قيمة عملهم قبل اتخاذ القرار المناسب في وقت لاحق سواء بالابقاء عليهم او انتداب اطار فني جديد.
واشار حقي الى انه تقبل تحمل المسؤولية كمتطوع ردا للجميل لهذا النادي العريق الذي كان وراء بروزه وتالقه سواء مع المنتخب الوطني او في عالم الاحتراف مؤكدا انه يعول على عنصرين اثنين هما "الكفاءة والمصداقية" للنجاح في مهمته.
واعرب رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي من جهته عن يقينه بقدرة حقي في النجاح في خطته الجديدة بالنظر الى تجربته الناجحة في اوروبا مبينا انه تم الاتفاق معه على ان يكون المسؤول الاول على فريقي الاكابر والنخبة بصلوحيات كاملة من اختيار الاطار الفني والانتدابات الى وضع المشروع الرياضي على المدى القصير والمتوسط والبعيد على ان تعمل الهيئة المديرة على توفير المساعدة المعنوية والمالية اللازمة لبلوغ الاهداف المرسومة.
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Par:mandhouj (France )
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