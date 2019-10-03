''الدورة السابعة لدريم سيتي تنطلق غدا '': جولة في المدينة العتيقة بتونس و148 عرضا فرجويا في الموعد

Jeudi 03 Octobre 2019



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- تعود تظاهرة "دريم سيتي" في دورتها السابعة إلى أرجاء المدينة العتيقة بتونس، ليعيش المشاركون في هذا الحدث الثقافي على وقع العديد من الأنشطة على غرار المسرح والرقص والسينما والحفلات الموسيقية على امتداد عشرة أيام ابتداء من الجمعة 4 أكتوبر إلى يوم 13 من الشهر نفسه.وفي برنامج "دريم سيتي" ككل سنة، سيختار الزائر أي طريق سيسلك في رحلته في أزقة المدينة العتيقة في أرخبيل الفنون الحية كالرقص والمسرح والموسيقى والفنون البصرية والفيديو والسينما.تقدم هذه الدورة لجمهورها 187 مقترحا فنيا من بينها 148 عرضا فرجويا وإحدى عشر عرضا سينمائيا منها أربعة أشرطة وثائقية في المركز الثقافي ابن رشيق بالعاصمة منها فيلم "لا يزال التسجيل مستمرا" لسعد البطل وغياث أيوب وفيلم "العصر" لماتيو بارير.أعد القائمون على هذه التظاهرة الملتئمة تحت شعار "لنحلم بالمدينة"، برنامجا ثريا يتوزع على عدة أقسام من بينها محاضرات وورشات تسلط الضوء على مفهوم الفضاء العام ومحاور متعلقة بالمدينة والعمران.وأعدت "دريم سيتي" خمسة عشر عملا (مجانيا وغير مجاني) من رقص وسينوغرافيا وفنون بصرية في إطار"إبداعات" وثمانية عروض سيقع تقديم سبعة منها لأول مرة في تونس في إطار "ضيوف الحلم".وسيكون الموعد في هذه التظاهرة مع الراقص الكوريغرافي محمد بن ناجي الذي مزج بين رقصة "البريك دانس" والرقص المعاصر ليصنع لوحة فنية مبهرة في مدة زمنية لاتتجاوز الثلاثين دقيقة. وسيرافقه في العرض كوريغرافيون من مختلف ولايات الجمهورية منها تونس وصفاقس وحمامات.وسيحضر أيضا مالك الغناوي ليقدم للجمهور لمحة عن المصاعب والمشاكل التي واجهها سجناء 9 أفريل. حيث جمع ما كتبه عدد من المساجين سابقا بخصوص أهم اللحظات التي التي مروا بها في هذا السجن والأوقات الثمينة التي لم يعيشوها خارجه وذلك في دفاتر ستوزع على الزائرين.وسيطلع الحاضرون على مشروع الفنان التشكيلي عاطف معط الله الذي حول مصب فضلات في المدينة العتيقة بتونس إلى حديقة خضراء.وسيؤثث ضيوف "دريم سيتي" الوافدون من 16 دولة، على غرار المغرب وجنوب افريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا، أنشطة متنوعة تقوم على الرقص والموسيقى والفنون الأخرى.ويتوجب على الزائرين الراغبين في متابعة هذه العروض التي تنطلق من الساعة 12 وتتواصل إلى الساعة 18 مساء اقتناء تذاكر للدخول.ومن بين الأنشطة الأخرى التي تتواصل في الفترة المسائية عرض مجموعة من الأعمال الفنية المنتشرة في عديد المواقع بالمدينة العتيقة ليحتفي الجمهور بالسينما والموسيقى مع "سيني دريم" و"دريم كونسرت".وسيتمتع رواد هذه التظاهرة بسهرات مجانية منها عروض سينمائية في الهواء الطلق وحفلات موسيقية في الفضاء العام ببطحاء الحفصية بحضور عازف الكمان المميز زياد الزواري وأصدقائه وأمري الصفار وجوبيرت وأوكويس.وجدير بالتذكير أن تظاهرة "دريم سيتي" تم تنظيمها في مدينة صفاقس سنة 2012 ومدينة مرسيليا سنة 2013 ولكن تبقى المدينة العتيقة وجهة أساسية لهذا الحدث المتفرد وذلك لما تتميز به المدينة من معالم تاريخية وأثرية مهمة.ويطمح مؤسسو هذا الحدث الثقافي منذ إطلاقه سنة 2007 ، إلى ترسيخ مجموعة من المبادئ والقيم داخل المجتمع التونسي كالتسامح والتعايش السلمي والمواطنة.