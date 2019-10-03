تشريعية2019-باجة: رئيس قائمة حزب ''بني وطنى'' يقول ان من اولويات قائمته توفير المرافق الضرورية ومعالجة اشكاليات البنية التحتية قبل البدء في انجاز البرنامج

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - قال رئيس قائمة حزب بنى وطنى المترشحة للانتخابات التشريعية وليد الكوكي ان الاولوية المطلقة لقائمته توفير المرافق الضرورية ومعالجة اشكاليات البنية التحتية للطرقات والتطهير وتقادم المناطق الصناعية قبل الانطلاق فى انجاز البرنامج الانتخابى.
وبين انه من الضروريات التى يجب العمل على توفيرها، حل الاشكاليات البيئية والنظافة والفقر ونقص الاطباء والمعدات بالمستشفيات ومساءلة الاطراف المسؤولة عن تعطل مشاريع مبرمجة لفائدة الجهة والحرص ان تعمل دور الشباب والثقافة يومي الاحد والسبت، مضيفا ان قائمته ركزت فى حملتها الانتخابية على الاتصال المباشر بالمواطنيين.
ويتضمن البرنامج الانتخابي لقائمة حزب "بني وطنى" توفير التكوين المطابق لسوق الشغل وتحسين جودة التعليم والانفتاح على العام الخارجي والتاسيس لثقافة مواطنية وتعصير المستشفيات والمستوصفات وتحفيز الاطباء والاطار الصحى وبعث مستشفيات جامعية مطابقة للمعايير الدولية والحرص غلى تطبيق القانون على الجميع.
كما تعد القائمة في برنامجها بالاسراع فى احداث محكمة دستورية واستكمال ارساء اللامركزية وهيكلة السلكة المحلية من جهات واقاليم ورقمنة الاجراءات الادارية وتبسيطها ومكافحة الفساد والتهرب الجبائي ووضع استراتيجية سيادية للفلاحة وضمان الامن الغذائي والتحكم فى الموارد المائية والاحاطة بصغار الفلاحين ومكافحة العنف والجريمة.
وبين انه من الضروريات التى يجب العمل على توفيرها، حل الاشكاليات البيئية والنظافة والفقر ونقص الاطباء والمعدات بالمستشفيات ومساءلة الاطراف المسؤولة عن تعطل مشاريع مبرمجة لفائدة الجهة والحرص ان تعمل دور الشباب والثقافة يومي الاحد والسبت، مضيفا ان قائمته ركزت فى حملتها الانتخابية على الاتصال المباشر بالمواطنيين.
ويتضمن البرنامج الانتخابي لقائمة حزب "بني وطنى" توفير التكوين المطابق لسوق الشغل وتحسين جودة التعليم والانفتاح على العام الخارجي والتاسيس لثقافة مواطنية وتعصير المستشفيات والمستوصفات وتحفيز الاطباء والاطار الصحى وبعث مستشفيات جامعية مطابقة للمعايير الدولية والحرص غلى تطبيق القانون على الجميع.
كما تعد القائمة في برنامجها بالاسراع فى احداث محكمة دستورية واستكمال ارساء اللامركزية وهيكلة السلكة المحلية من جهات واقاليم ورقمنة الاجراءات الادارية وتبسيطها ومكافحة الفساد والتهرب الجبائي ووضع استراتيجية سيادية للفلاحة وضمان الامن الغذائي والتحكم فى الموارد المائية والاحاطة بصغار الفلاحين ومكافحة العنف والجريمة.
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Par:mohamedjerba ( )
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